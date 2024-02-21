Maden sahasında son durum ne? Beş Bakan bölgeden aktardı: İhmal ve kusuru olanlar hukuk önünde hesap verecek

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Erzincan’ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında meydana gelen heyelanda göçük altında kalan 9 işçinin arama-kurtarma çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın açıklamaları şöyle:

Kuzey sularının buraya karışmaması için yoğun bir çalışmaya devam ettik. Arama faaliyetleriyle alakalı 2 gün önce devam eden heyelanla ilgili süreç durmuştu. Ama heyelan olan alanda toprağın taşınma faaliyeti devam ediyor.

Ailelerin büyük bir çoğunluğu burada yaşayan, bilen insanlar. Onlarla birlikte süreci yürütüyoruz. Onların yanında olduğumuzu sizlerin aracılığıyla bir kez daha belirtmek istiyorum.

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Olayın oluş nedeniyle alakalı soruşturmalarımız devam ediyor. Bu konun neden meydana geldiğinin kök sebeplerini araştırıyoruz. Şu anda 6'sı tutuklu, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest olmak üzere adli işlemler devam ediyor. Bu sayı artabilir. Buradaki çalışanlara adli organlar gerekli çalışmaları yapacaklardır.

'SABIRLI VE MANGAL AÇIK OCAĞINDAKİ FAALİYETLERE ARA VERİYORUZ'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise maden sahasındaki çalışmalar ile ilgili olarak şu bilgileri aktardı:

Devletimiz hükümetimiz her zaman olduğu gibi çok büyük bir seferberlik ruhuyla buraya geldi. Bu büyük bir kaza, liç alanı dediğimiz alandan her iki tarafa büyük bir toprak kayması. 8 milyon metreküp ve aksi istikamete 2 milyon metreküp akan bir topraktan bahsediyoruz.

Bu yığın liç alanlarının kontrol eden sismik ölçümlerden bahsetmiştik. Her anı takip edip raporluyoruz, bunları bilim insanlarımızla değerlendiriyoruz.

3 gün öncesinde güvenlik gerekçesi nedeniyle arama faaliyetlerine ara vermiştik. Sebebi de önce arama işini yapan arkadaşlarımızın güvenliğini öncülüyoruz. Yukarıdaki stent de aktif şekilde kaymalar devam etti.

Sabırlı ve Mangal açık ocağındaki faaliyetlere ara veriyoruz. Aşağıdaki güvenli çalışmaya vesile olana kadar arama çalışmalarına ara veriyoruz.



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'ÇALIŞMALARI TİTİZLİKLE SÜRDÜRECEĞİZ'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki şu açıklamalarda bulundu:

Bizim bakanlığımızı ilgilendiren tarafıyla arkadaşlarımız geldiğinde ilk yaptığı iş heyelan alanında biriken toprağın nehirle buluşmasını kesmekti. Sonra bu toprağın güvenli alana nakli için tespitler yapıldı. Bir taraftan da bu toprağın insan ve çevre sağlığına zararları var mı? sorusuna cevap için arkadaşlarımız her gün 9 tane buradan numune alıp labaratuvarlarda inceledi. Şu ana kadar tehlikeli bir atığa rastlanmadı.

Çok şükür burada tehlikenin oluşmaması için önemliydi. Burada çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Her gün topraktan numune alacağız, havadaki çalışmaları sürdüreceğiz.

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'GELEMEME NEDENİM SAĞLIK SEBEPLERİ'

Bir ay kadar önce 8 saat süren bir operasyon geçirdim. Ve buradaki hadisenin vuku bulduğu gün de devamında iki saatlik bir operasyon daha geçirdim.

Hastanede kalıp doktorların nezaretinde uzunca bir süre tedavi oldum. Mecburen bu tür hadiseler olduğu için de dışarı çıkarak şu gördüğünüz kara gözlüklerle gezmeye devam ediyorum.

Ama olayın olduğu ilk andan itibaren, narkozun tesirinden kurtulmamla birlikte çevreden sorumlu bakan yardımcımızı, ÇED Genel Müdürü, bilim adamları ekibimiz burada olduğu için anbean olayları takip ettim. Buradaki olayların hepsinden sonuna kadar haber var.

Gelememe nedenim özel sağlık nedenleri, o yüzden eğer özür dilemem gerekiyorsa bütün kamuoyundan özür dilerim.

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Bir takım ÇED raporundaki yenilenmeler olmuş. Bir ÇED raporu için müracaat edildiğinde uzun bir süreç var. ÇED raporu için müraacat edildiğinde yerine göre 15-20 kamu kuruluşuna tek tek soruluyor. Sonra da yerine getirilmesine gerektiren şartlar var. Herkes kendi alanına düşen meselede Bakanlıklarımız denetimlerini yapıyor. 135 tane denetim yapılmış.

2012'de bir boruda patlama gerçekleşmiş. Ve kapatma cezası verilmiş. O günden sonra neredeyse her gün uğrayarak burada çevreye zarar veriliyor mu verilmiyor mu" arkadaşlarımız ölçümler yapmaya devam etmişler.

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'YÜZEY SULARININ BARAJA AKAMAMASI İÇİN SET OLUŞTURULDU'

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı:

İlk andan itibaren DSİ ekiplerimiz burada acil plan eylemleri oluşturdu. Öncelikli yüzey sularının baraja akamaması için set oluşturuldu. Bunu 10 metreye ulaştıracağız. Bunun daha da önünde gelecek olan yağışları da depolama amacıyla 30 metre yüksekliğinde adeta küçük bir baraj inşa edilecek.

Gelecek olan temiz suların da maden sahasına girmemesi için baypas sistemi planlanıyor.

'İHMAL VE KUSURU KİM VARSA HUKUK ÖNÜNDE HESABINI VERECEKTİR'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 'Bütün iş yerlerinde ve üretim sahalarında bizim için en önemlisi çalışanların sağlığı ve güvenliği. Olayla ilgili idari hukuk ve süreç devam ediyor. En son noktada ihmal ve kusuru kim varsa hukuk önünde hesabını verecektir.' açıklamasında bulundu.