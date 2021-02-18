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GeriGündem Erzincan'da hasta kadın, paletli ambulansla 5 saatte hastaneye ulaştırıldı
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Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)
Haber Giriş: 18.02.2021 - 10:01 | Son Güncelleme:

Erzincan'da hasta kadın, paletli ambulansla 5 saatte hastaneye ulaştırıldı

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Erzincan'da hasta kadın, paletli ambulansla 5 saatte hastaneye ulaştırıldı
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ERZİNCAN'ın Refahiye ilçesinde etkili olan kar yağışı ve fırtına nedeniyle yolu ulaşıma kapanan köyde rahatsızlanan Melek Ciboğlu (65), İl Özel İdaresi ekiplerince yapılan 5 saatlik çalışmanın ardından, paletli ambulansla hastaneye ulaştırıldı.

Refahiye ilçesine 15 kilometre uzaklıkta bulunan Yeniyurt köyünde yaşayan Melek Ciboğlu, gece saatlerinde rahatsızlanınca yakınları sağlık ekiplerine durumu bildirdi. Etkili olan yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle köy yolunun ulaşıma kapanması nedeniyle, sağlık görevlilerinin köye ulaşabilmesi için İl Özel İdaresi ekipleri de bölgeye sevk edildi. Bir metreye ulaşan kar kalınlığı nedeniyle kapanan köy yolunun açılması için ekipler çalışma başlattı. Yaklaşık 5 saatlik çalışmanın ardından Ciboğlu'nun evine ulaşıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ciboğlu patetli ambulansla hastane kaldırıldı.

 

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