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ERZİNCAN (İHA)
Haber Giriş: 11.06.2020 - 12:37,Son Güncelleme:

Erzincan’da Ekşisu birçok kuş türüne ev sahipliği yapıyor

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Erzincan’da Ekşisu birçok kuş türüne ev sahipliği yapıyor
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Erzincan’da yaklaşık 8 bin 700 hektar alana sahip olan Ekşisu, birçok kuş türüne ev sahipliği yapıyor.

Erzincan’da Ekşisu birçok kuş türüne ev sahipliği yapıyor
Erzincan’dan Erzurum istikametine doğru giderken yolun sol tarafında kuzey yönünde çok önemli sulak alanlardan birisi olan Ekşisu Sazlığı, bugünlerde birçok kuş türünü ağırlıyor.
Vatandaşlar burada birçok kuş türünü görme imkanı buluyor. Ekşisu Sazlığında nesli tehlike altında olan Turna başta olmak üzere; küçük ak balıkçıl, gri balıkçıl, alaca balıkçıl, pasbaş patka, angıt, küçük balaban, uzun bacak, yalı çapkını gibi bir çok kuş türünü gözlemlemek mümkün. Turnalar her yıl buraya gelmekte ve burada üremekte.

 

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