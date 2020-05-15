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Coşkun MENEK/ ERZİNCAN, (DHA)
Haber Giriş: 15.05.2020 - 10:07,Son Güncelleme:

Erzincan'da depodan sakatat çalan hırsızlar, Amasya'da yakalandı

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Erzincan'da depodan sakatat çalan hırsızlar, Amasya'da yakalandı
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ERZİNCAN'da, soğuk hava deposundan sakatat çalan şüpheliler, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Şüpheliler, Amasya'da yakalandı.

Hırsızlık olayı, geçen 29 Nisan gecesi saat 02.00 sıralarında, Ulalar Beldesi Cumhuriyet Caddesi üzerindeki bir soğuk hava deposunda meydana geldi. 4 şüpheli, depodan tonlarca sakatatı, el arabaları ile minibüse yükledi. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen, şüpheliler minibüsle kaçarak, izlerini kaybetti.

Depo sahibinin sabah iş yerine gelmesi ile ortaya çıkan hırsızlığın ardında harekete geçen Erzincan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini izleyerek, minibüsün plakası ile 4 şüphelinin eşkallerini belirledi. Şüphelilerin şehir dışına kaçma ihtimali üzerine çevre illerin emniyet güçlerine bilgi verildi.

KAÇARKEN AMASYA'DA MOBESE'YE TAKILDILAR

Minibüs, Amasya'nın Suluova ilçesinde mobese kameralarına yansıdı. Yakalanan hırsızlık olayını gerçekleştiren M.K., M.B., E.D. ve S.Ö. isimli zanlılar gözaltına alındı.

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