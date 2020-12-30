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Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)
Haber Giriş: 30.12.2020 - 10:54 | Son Güncelleme:

Erzincan’da Ardıçlı Gölü buz tuttu

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Erzincan’da Ardıçlı Gölü buz tuttu
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ERZİNCAN'da hava sıcaklığı sıfırın altında 10 dereceye kadar düşünce Ergan Kayak ve Kış Sporları Merkezi’ndeki göl, yaklaşık bir metre kalınlığında buzla kaplandı.

Erzincan’da Ardıçlı Gölü buz tuttu
Kent merkezine 14 kilometre uzaklıktaki Ergan Kayak ve Kış Sporları Merkezi’ndeki Ardıçlı Gölü, aşırı soğuk nedeniyle buz tuttu. Yaklaşık 1 metre kalınlığında buzla kaplanan göl ile çevresi, seyrine doyumsuz bir manzara oluşturdu. Derinliği 5 metre olan, yüzeyi buzla kaplanan gölü görmeye gelen ziyaretçiler, manzaranın çok güzel olduğunu söyledi.

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