Erzincan’da Ardıçlı Gölü buz tuttu

Kent merkezine 14 kilometre uzaklıktaki Ergan Kayak ve Kış Sporları Merkezi’ndeki Ardıçlı Gölü, aşırı soğuk nedeniyle buz tuttu. Yaklaşık 1 metre kalınlığında buzla kaplanan göl ile çevresi, seyrine doyumsuz bir manzara oluşturdu. Derinliği 5 metre olan, yüzeyi buzla kaplanan gölü görmeye gelen ziyaretçiler, manzaranın çok güzel olduğunu söyledi.