Erzincan'da ahşap evde çıkan yangın 4 eve daha sıçradı

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Kemaliye ilçesine bağlı Yeni Mahalle'de öğle saatlerinde ahşap evde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle diğerlerine sıçradı. Toplam 5 evde etkili olan yangına müdahale için bölgeye Kemaliye Belediyesi ile çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi.

Ekipler, alevleri söndürmek için çalışma başlattı. Yangın nedeniyle 1 kişinin de dumandan etkilendiği belirtildi. Yangında çok sayıda ağacın da zarar gördüğü belirtildi.

AFAD AÇIKLADI: KONTROL ALTINA ALINDI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), yangının saat 15:00 sıralarında kontrol altına alındığını duyurdu.

AFAD'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde meydana gelen yangın, ekiplerin yoğun çalışması sonucunda saat 15.00 itibarıyla kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmaları devam etmektedir. Yangından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

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