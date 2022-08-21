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Erzincan'da ahşap evde çıkan yangın 4 eve daha sıçradı

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#Erzincan#Kemaliye#Yangın
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 21, 2022 15:03

Erzincan'ın Kemaliye ilçesindeki ahşap evde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle diğer evlere sıçradı. Toplam 5 evde etkili olan yangın saat 15:00 sıralarında kontrol altına alındı. Bir kişinin de dumandan etkilendiği yangın nedeniyle çok sayıda ağaç da zarar gördü

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Kemaliye ilçesine bağlı Yeni Mahalle'de öğle saatlerinde ahşap evde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle diğerlerine sıçradı. Toplam 5 evde etkili olan yangına müdahale için bölgeye Kemaliye Belediyesi ile çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi.

Erzincanda ahşap evde çıkan yangın 4 eve daha sıçradı

Ekipler, alevleri söndürmek için çalışma başlattı. Yangın nedeniyle 1 kişinin de dumandan etkilendiği belirtildi. Yangında çok sayıda ağacın da zarar gördüğü belirtildi. 

AFAD AÇIKLADI: KONTROL ALTINA ALINDI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), yangının saat 15:00 sıralarında kontrol altına alındığını duyurdu.

AFAD'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde meydana gelen yangın, ekiplerin yoğun çalışması sonucunda saat 15.00 itibarıyla kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmaları devam etmektedir. Yangından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

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Erzincanda ahşap evde çıkan yangın 4 eve daha sıçradı

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#Erzincan#Kemaliye#Yangın

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