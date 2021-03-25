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Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)
Haber Giriş: 25.03.2021 - 09:46 | Son Güncelleme:

Erzincan'da 239 köy yolu kardan kapandı

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ERZİNCAN'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kent genelinde kar nedeniyle 239 köy yolu ulaşıma kapandı.

Erzincanda 239 köy yolu kardan kapandı
Erzincan ve çevresinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı hava hayatı olumsuz etkiledi. Erzincan’nın Erzurum, Sivas ve Gümüşhane ile bağlantısını sağlayan yollarda ulaşımda aksamalar yaşandı. Sürücülere zor anlar yaşatan kar yağışıyla ildeki 239 köy yolu da ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi bünyesindeki 9 ekip, karla mücadele çalışmasını sürdürüyor.

Öte yandan sabah saatlerinde kent merkezinde etkili olan kar yağışı kenti bir anda beyaza bürüdü.

 

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