Erzincan'da 239 köy yolu kardan kapandı

Erzincan ve çevresinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı hava hayatı olumsuz etkiledi. Erzincan’nın Erzurum, Sivas ve Gümüşhane ile bağlantısını sağlayan yollarda ulaşımda aksamalar yaşandı. Sürücülere zor anlar yaşatan kar yağışıyla ildeki 239 köy yolu da ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi bünyesindeki 9 ekip, karla mücadele çalışmasını sürdürüyor.

Öte yandan sabah saatlerinde kent merkezinde etkili olan kar yağışı kenti bir anda beyaza bürüdü.

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