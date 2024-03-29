Eros hassasiyeti Faruk spekülasyonlarını arttırdı

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Türkiye günlerdir Terakki Vakfı Okulları’nın Levent yerleşkesinde, pencereden düşen kedi Faruk’un sağlık durumuyla ilgili iyi haberleri bekliyor. Ancak olay duyulduğundan bu yana her gün akşam saatlerinde sosyal medyada, ‘Faruk öldü’ şeklinde asılsız paylaşımlar yapılıyor. Faruk’un düşmesinde kusuru bulunduğu belirtilen sınav gözetmeni F.A. ile ilgili iddiaların önemli bir bölümü bilgi kirliliğiyle ortaya atılan gerçek dışı söylemlerden oluşuyor.

Sosyal medyadaki bilgi kirliliğinin ortaya çıkardığı sonuçlardan biri de gözetmen F.A.’nın öğretmen olduğu yönündeki asılsız haberlerdi. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi bunun önüne geçmek için yaptığı açıklamada, “Trajik bir olayın faili olarak gösterilen kişi, üniversitemizin idari veya akademik personeli değildir. Üniversitemizin öğrencisi olan bu kişiyle ilgili süreç resmi kurumlar tarafından yürütülmektedir” dedi.

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Öte yandan polis ekipleri de dün gözetmen F.A.’yı savcılık talimatıyla yakalayarak gözaltına alındı.

Kedi Faruk’un tedavisinin takibinden sorumlu HAÇİKO yöneticisi Meltem Akman, yaşananları şöyle değerlendirdi:

‘KARARLAR VİCDANLARI RAHATLATMADIĞI İÇİN...’

“Her gün sosyal medyada Faruk öldü şeklinde paylaşımlar yapılıyor, haberler yayılıyor. Kedi Faruk yaşıyor ve tedavi altında. Biz anbean sağlık durumunu takip ediyoruz. Sınav gözetmeni F.A.’nın öğretmen olduğu bilgisi de doğru çıkmadı. Burada ilk kaynaktan bilgi almak önemli. Eros’un davası için sabahtan akşama kadar adliyedeydik. Hiçbir şey olmadı, üst mahkeme kararı bozdu. Alenen ortada olan bir olayda, işkence edilerek öldüren Eros’un katili İbrahim Keloğlan için çıkan karar sonrası herkeste hassasiyet arttı. Bu zamana kadar çıkan kararların vicdanları rahatlatmamasından dolayı belki tepkinin çoğalması için bu spekülasyonlar, ‘öldü’ haberleri ortaya atılıyor olabilir. Kasıtla kusur arasındaki çizgide adli merciler kararı verecek. Sınav gözetmeninin Faruk düştükten sonra hiçbir şey olmamış gibi sınava devam etmesi ve çocukları ‘Sınavı iptal ederim’ diye korkutması kasıt olasılığını akıllara getiriyor.”

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OLAY NASIL OLDU

- Terakki Vakfı Okulları’nın lise müdürü Fırat Güllü ise olayın nasıl yaşandığını Hürriyet’e şöyle anlatmıştı: “Faruk okulumuzun kedilerinden biri. Olayın yaşandığı yer olan ikinci kattaki sınıfımızda kedi Faruk her zaman yaptığı gibi camdan içeri girmiş. Rutin davranışını bildiğimiz için onun pencereden girip kapıyı açtığımız takdirde dışarı çıkmasına alışkınız. Faruk içeri girip çocukların dikkati dağılınca gözetmen de sınav güvenliği bozuluyor diye düşünüp kapı yerine geldiği yerden çıkarmaya çalışmış. Kediyi kucağına almış ama Faruk çırpınınca, kontrolsüz şekilde pencerenin dışına koymuş. Faruk da panikle aşağı düşmüş.

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‘ÖLÇÜLÜ YAKLAŞMALIYIZ’

IELTS, uluslararası geçerliliği olduğu için güvenliği de üst düzey olan bir sınav. Dışarda yüksek sesle müzik çalsa görevli bunu durdurmak zorunda. Belli konular spekülatif söylemlere çok açık olabiliyor ve sosyal medyada yanlış bilgilerle konuşuluyor. Konuya her şeyden önce ölçülü yaklaşmak gerekir. Biz buna, kedinin ölmesi için bilerek yapılmış bir eylem dersek, bu kastı aşan bir söylem olabilir. Öğrencilerin anlattıklarından çıkardığım sonuç böyle.”

AMELİYATA GEREK KALMADI

- Tedavisiyle yakından ilgilenen veteriner hekim Batuhan Nathur, kedi Faruk’un son durumuyla ilgili şu detayları paylaştı: “Bugün daha iyi olduğunu söyleyebilirim ancak hâlâ kendi isteğiyle mama yemiyor. İştahı yok, biz şırınga ve serumla besliyoruz. Kan değerlerini sıklıkla takip ediyoruz. Yüzde 99 ihtimalle kırıklarından dolayı ameliyata almayacağız. Kafes istirahati yapması iyileşmesi için yeterli olacaktır. Önümüzdeki günlerde her şey yolunda gittiği takdirde 2-3 haftalık bir tedavi süreci var.”

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