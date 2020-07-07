Erol Katırcıoğlu kimdir? Erol Katırcıoğlu'nun biyografisi

1951 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Öğretim Üyesi; İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisini bitirdi. 1981'de özel öğrenci statüsüyle doktora çalışmaları için ABD'nin Wisconsin Üniversitesine gitti. 1985'te Marmara Üniversitesinden doktor unvanı aldı.

Wisconsin Üniversitesinde Ziyaretçi Öğretim Üyesi olarak çalıştı. 1987'de Marmara Üniversitesi İngilizce Ekonomi Bölümünde öğretim üyeliğine başladı. 1990'da doçent oldu. 1991-1993 yılları arasında 49. Hükûmette Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü'nün Ekonomi Danışmanlığını yaptı ve aynı yıllarda Rekabet Yasasının hazırlık komisyonunda iktisatçı üye olarak çalıştı.

1996'da profesörlüğe yükseltildi. 2001-2005 yılları arasında İstanbul Bilgi Üniversitesine Rektör Yardımcısı olarak geçti. 2005'te aynı üniversitede Ekonomi Bölüm Başkanlığı yaptı. 2008'de Mütevelli Heyeti Üyeliğine seçildi. 2012'de Bilgi Üniversitesiyle yollarını ayırdı ve Marmara Üniversitesine döndü. 2016 yılında aynı kurumdan emekli oldu. 1996'dan bu yana çeşitli günlük gazetelerde yazılar kaleme aldı.

İyi düzeyde İngilizce bilen Katırcıoğlu, evlidir.