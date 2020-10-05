Ermenistan'dan sivillere alçak saldırı! Önünden geçtiğimiz evlere füzeler düştü

Cephe hattında mevzilerini terk ederek kaçan Ermenistan ordusu, yine sivil yerleşim yerlerini hedef aldı. Ermenistan, cephe hattında bulunmayan Gence şehir merkezine kısa aralıklarla 5 balistik füze attı. Ermenistan’ın alçak saldırısına bire bir şahitlik ettik. Evlerin yerle bir olduğu, her yerden çığlıkların yükseldiği korkunç saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken, 32 kişi yaralandı. Ermenistan tarafından atılan 3 füzenin patlamadığı, başlıklarının daha sonra imha edildiği öğrenildi.









ŞEHİTLERE MEVLİT OKUNURKEN...



Füzelerden biri, Ermenistan saldırılarında şehit olanlar için mevlit okunan bir eve isabet etti. Evde 5 çocuğu, eşi ve ailesi yaralanan Nadir İbrahimov, “Şehitlerimiz için mevlit veriyorduk. Yemekteyken füze isabet etti, bir anda herkes bir yerlere savruldu. Enkazda kaldı. Ben de yaralandım, en kaz altında gözlerimi açtım. Hemen, kanlar içinde kalan çocuklarımı kurtarmaya çalıştım. Kucağıma alarak onları dışarı çıkardım. Sivillerden, masum insanlardan, çocuklardan ne istiyorlar” diye isyan etti.



MİNGEÇEVİR VE TERTER’E SALDIRI



Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı, akşam saatlerinde Ermenistan güçlerinin Gence yakınlarındaki Mingeçevir’e ve Terter’e füze saldırısı başlattığını açıkladı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı saldırıda sivillerin yaralandığını bildirdi.



'ADAMLAR' CEPHEYE









Her cephede ilerleyişini sürdüren Azerbaycan Ordusu’na takviye askerler de geldi. Azerbaycan’ın farklı bölgelerinden gelen askerler alkışlar, sloganlar ve sevgi gösterileri eşliğinde cephe hattına gitti. Askerleri taşıyan aracın arkasındaki ‘Adamlar’ yazısı dikkat çekiciydi. Moralli oldukları görülen askerler zafer işaretleri yaparak Karabağ’ı işgalden kurtarmaya gittiklerini, bunun için sevinçli olduklarını söyledi: “Karabağ, 30 yıllık hasret, 30 yıldır işgal altındaki topraklarımızı kurtarmayı hayal ediyoruz. Öz vatanımız, öz topraklarımıza gidiyoruz. Bugün bizim bayramımız!”