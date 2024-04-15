Erken yaşta aşırı makyaja uzman uyarısı

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Son yıllarda özellikle sosyal medyada trend haline gelen türlü türlü cilt ya da makyaj ürünlerinin üst üste kullanımına dair paylaşımların da etkisiyle henüz 18’li yaşlardaki gençlerin cilt bariyerleri çöküyor. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Zekayi Kutlubay, cilt bakımı ya da makyaj için onlarca çeşit temizleyici, krem, cilt serumu, fondöten, kapatıcı vb makyaj malzemesi kullanımının, 40’lı yaşlarda başlaması gereken cilt bariyerindeki bozulmayı, çok daha erken yaşlara taşıdığını söyledi.

Prof. Dr. Zekayi Kutlubay

Derinin üst tabakasında yer alan ölü tabakanın cilt bariyeri olarak adlandırıldığını anlatan Prof. Kutlubay, “Bu tabaka, deride bir koruyucu bir film tabaka oluşturuyor. Bu koruyucu tabakanın önemi, dış ortamdaki mikroorganizmaların deri içerisinden geçip vücudu istila etmelerinin önüne geçmek. Zaman içerisinde bu koruyucu tabaka çeşitli etkenlerden dolayı bozulabiliyor. Günümüzde çeşit çeşit makyaj malzemesi, fondöten vs kullanma çılgınlığından dolayı, cilt bariyeri bozukluğu 18’li yaşlara kadar düştü. Aşırı sayıda temizleme ürünü kullanmak, aşırı miktarda yıkamak, çok fazla sayıda kozmetik ürün kullanmak, üst üste aşırı miktarda makyaj malzemesi sürmek gibi nedenlerden dolayı derinin bariyer tabakası çökebiliyor” dedi.

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DOKTORA DANIŞIN

Prof. Kutlubay sözlerini şöyle noktaladı: “Maalesef ki bazı kişiler, doktorun dermatoloğun kullanması gereken bu ürünleri internetten vs sipariş edip kendileri kafalarına göre kullanıyorlar. Kontrolsüz ve bilinçsizce kullandıkları için (cilt tiplerine uygun olmayan şekilde) büyük sorunlarla karşılaşabiliyorlar. Egzamaya yatkın bir cilt oluşabiliyor, cildi yakabiliyorlar, birinci derece yanıklar meydana gelebiliyor.”