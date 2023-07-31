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Erkek arkadaşı tarafından katledilmişti! Hostes Merve, hayaline 2 ay önce kavuşmuş

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#Antalya#Hostes Merve#Merve Girişmek
Erkek arkadaşı tarafından katledilmişti Hostes Merve, hayaline 2 ay önce kavuşmuş
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 31, 2023 12:03

Antalya'da erkek arkadaşı Batuhan Canbak (23) tarafından öldürülen hostes Merve Girişmek'in (25) cenazesi, Ankara'ya götürüldü. Öte yandan ortaya çıkan yeni detaylar yürekleri dağladı. Merve Girişmek'in Ankara'da üniversite okuduktan sonra hayali olan uçuş hostesliğine 2 ay önce Antalya'da başladığı öğrenildi.

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Olay, dün saat 14.30 sıralarında Kepez ilçesi Göksu Mahallesi 6862 Sokak'ta meydana geldi. Ankara'da bir markette çalışan Batuhan Canbak, aynı gün kız arkadaşı Merve Girişmek ile konuşmaya geldi.

Erkek arkadaşı tarafından katledilmişti Hostes Merve, hayaline 2 ay önce kavuşmuş

Canbak ile Girişmek, bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Canbak, yanında getirdiği tabancayla Merve Girişmek'in başına 2 kez ateş etti. Yaya olarak kaçan Batuhan Canbak, 300 metre ilerideki 6864 Sokak'ta aynı tabanca ile kendi başına ateş açtı.

Erkek arkadaşı tarafından katledilmişti Hostes Merve, hayaline 2 ay önce kavuşmuş

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Tabanca seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri, Merve Girişmek ile Batuhan Canbak'ı hastaneye kaldırdı. Girişmek ile Canbak, hayatını kaybetti.

Erkek arkadaşı tarafından katledilmişti Hostes Merve, hayaline 2 ay önce kavuşmuş

Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılan Girişmek ile Canbak'ın cenazeleri, otopsi sonrası bugün yakınları tarafından alınıp, Ankara'ya götürüldü. Karabüklü olan Merve Girişmek'in ailesinin Ankara'da yaşadığı öğrenildi. Girişmek'in Ankara'da üniversite okuduktan sonra hayali olan uçuş hostesliğine 2 ay önce Antalya'da başladığı belirtildi. 

Erkek arkadaşı tarafından katledilmişti Hostes Merve, hayaline 2 ay önce kavuşmuş

 

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#Antalya#Hostes Merve#Merve Girişmek

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