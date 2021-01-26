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Gündem
Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)
Haber Giriş: 26.01.2021 - 13:00 | Son Güncelleme:

Eriyen kar suları Karadeniz’in rengini değiştirdi

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Eriyen kar suları Karadeniz’in rengini değiştirdi
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BARTIN’da son yılların en yoğun kar yağışının ardından eriyen kar suları, Bartın Irmağı ile birlikte denize taşındı. Irmağın denize döküldüğü bölge, çamur rengini aldı.

Kentte 3 gün yoğun şekilde yağan yaklaşık 80 santime ulaşan kar, yağmur ve sıcak hava ile birlikte erimeye başladı. Karların erimesiyle birlikte eriyen kar suları, Bartın Irmağı'na aktı. Bartın Irmağı’nın döküldüğü bölümde ise denizin rengi değişti. Liman bölgesinde deniz, eriyen kar sularının taşıdığı çamurun rengini aldı. Irmak ile denize taşınan atıklar da kıyı bölgelerde kirliliğe yol açtı. Amasra ve Kurucaşile ilçelerinde de denizin ırmak ile birleştiği bölgelerde de su, çamur rengini aldı.

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