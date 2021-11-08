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Erhan Usta kimdir? İşte İYİ Parti'nin yeni Grup Başkanvekili Erhan Usta'nın biyografisi

#Erhan Usta#Erhan Usta Kimdir?#İyi Parti
Erhan Usta kimdir İşte İYİ Partinin yeni Grup Başkanvekili Erhan Ustanın biyografisi

Şehit ağabeyine küfür ettiği için İYİ Parti'deki Grup Başkanvekilliği görevinden istifa etmek zorunda kalan Lütfü Türkkan'ın yerine, Samsun Milletvekili Erhan Usta getirildi. Bu gelişmenin ardından, Erhan Usta'nın kim olduğu merak konusu oldu. Peki, İYİ Parti'nin yeni Grup Başkanvekili Erhan Usta kimdir?

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Bingöl'de bir şehit yakınına küfrettiği için İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevinden istifa eden Lütfü Türkkan'ın yerine bu göreve, Samsun Milletvekili Erhan Usta seçildi. İşte, İYİ Parti'nin yeni Grup Başkanvekili Erhan Usta'nın biyografisi...

ERHAN USTA KİMDİR?

Erhan Usta 1966 yılında Samsun'un Havza ilçesinde dünyaya geldi. Ekonomist ve planlama uzmanıdır.

İlk ve orta öğrenimini Havza 25 Mayıs İlkokulu ve İmam Hatip Lisesinde tamamlamıştır. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümünü bitiren USTA, ABD Northeastern Üniversitesinde İktisat Politikası ve Planlama dalında bölüm birincisi olarak master derecesi almıştır. Celal Bayar Üniversitesi İktisat Ana Bilim Dalında doktora çalışması devam etmektedir.

Erhan USTA, kariyerine Devlet Planlama Teşkilatında Uzman Yardımcısı olarak başlamış, Türkiye'de Yerel Yönetimlerin Finansmanı konulu teziyle Uzman olmuştur. Devlet Planlama Teşkilatında, Daire Başkanı, Genel Müdür, Müsteşar Yardımcısı olarak görev yapmış, 2001-2015 yılları arasında, kalkınma planı, orta vadeli programlar ve yıllık programlar ile makro ekonomik politika hazırlıklarının teknik koordinasyonunu yürütmüştür.

Kamu gelir ve harcamaları, kamu finansmanı, KİT ve sosyal güvenlik finansmanı; para politikası ve enflasyon; büyüme, ödemeler dengesi, sanayileşme; bankacılık, sigortacılık ve sermaye piyasaları; mahalli idareler; stratejik planlama ve iç denetim USTA'nın bugüne kadar gerek uzman gerekse yönetici olarak çalıştığı alanlardır. Yaklaşık 26 yıllık bürokrasi hayatında bakanlıklarla ve hükümetlerle en üst düzeyde kesintisiz çalışmıştır.

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Milliyetçi Hareket Partisinden 25. 26. ve 27. dönemde Samsun Milletvekili seçilmiştir. İki yıl süreyle MHP Grup Başkanvekili olarak görev yapmıştır. Ocak 2019-Eylül 2020 tarihleri arasında bağımsız olarak görev yaptıktan sonra, 09.09.2020 tarihinde İYİ Parti Grubuna katılmıştır.

Usta, 1 Ekim 2020 tarihi itibarıyla, İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı (Genel Başkan Yardımcısı) ve Samsun Milletvekili olarak görevine devam etmektedir.

Erhan USTA, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinde Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına bağımsız olarak aday olmuş %21,08 oy oranıyla seçimi tamamlamıştır.

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İyi düzeyde İngilizce bilen Usta, evli ve 3 çocuk babasıdır.

 

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