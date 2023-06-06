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Ergun Göknel hayatını kaybetti... İSKİ skandalıyla biliniyordu

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#NURETTİN Sözen#İSKİ Skandalı#İBB
Ergun Göknel hayatını kaybetti... İSKİ skandalıyla biliniyordu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 06, 2023 07:00

NURETTİN Sözen’in İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanlığı döneminde İSKİ Genel Müdürü olan ve boşanmak istediği eşinin ihbarı üzerine ihale yolsuzluğundan hapis cezası alan Ergun Göknel (86), çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

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Zincirlikuyu’da düzenlenen cenaze törenine Göknel’in oğlu Demir Göknel ve boşandığı dördüncü eşi Fatma Müjgan Doğan katılırken, Sözen gelmedi.

KISKANÇLIK KRİZİYLE BAŞLADI

Göknel, 1989 yılında dönemin SHP’li İBB Başkanı Nurettin Sözen tarafından İSKİ’nin başına getirildi. Göknel’in eşi “Genç bir kadınla evlenmek için benden boşanmak istiyor. 12 milyar TL sus payı verdi” iddiasında bulundu. Göknel’in İstanbul için satın aldığı klorun bedelini yüksek göstererek yolsuzluk yaptığı tespit edildi. İsviçre’deki bir bankada 30 bin dolar ve 670 bin Alman Mark nakit parasının olduğu ortaya çıktı. Göknel 11 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. 5 yıl cezaevinde yattı.

Ergun Göknel hayatını kaybetti... İSKİ skandalıyla biliniyordu

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CHP’Yİ BİTİREN ADAM DEĞİLİM

Bugüne kadar çoğu siyasetle ilgili 11 kitap yazan Ergun Göknel, geçtiğimiz yıl verdiği bir röportajda, “Ben hata yaptım. Kıyamet koptu. 5 sene cezaevinde yattım. ‘CHP’yi batıran adam’ diyorlar bana 30 senedir. Ama CHP’nin yüzde 25, yüzde 26’yı geçememesinin sebebi İSKİ skandalı değildir. Suçu kendinde aramalıdır” dedi.

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#NURETTİN Sözen#İSKİ Skandalı#İBB

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