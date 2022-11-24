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Eren Abluka Sonbahar-Kış-15 operasyonu başlatıldı

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#Eren Abluka#Terör#Jandarma
Eren Abluka Sonbahar-Kış-15 operasyonu başlatıldı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 24, 2022 09:58

İçişleri Bakanlığı'nca Şırnak ve Siirt’te 755 personelin katılımıyla ‘Eren Abluka Sonbahar-Kış-15 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Fatih Berkay Akgün’ operasyonu başlatıldı.

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PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Şırnak ve Siirt illerinde “Eren Abluka Sonbahar-Kış-15 (Gabar Dağı) Şehit Jandarma Uzman Çavuş Fatih Berkay Akgün” Operasyonu başlatıldı.

Operasyonda; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Güvenlik Korucu Timlerinden oluşan 755 personel, 57 operasyonel tim görev alıyor.

Operasyonun ilk gününde; nokta istihbaratına dayalı olarak Gabar Dağı bölgesinde icra edilen arazi arama tarama faaliyetinde tespit edilen 8 adet mağara ve 2 adet sığınak içerisinde 1 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, 1 adet havan mühimmatı, 3 adet top mühimmatı, 30 adet piyade tüfeği mühimmatı, 2 teröriste ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları, 1 adet dürbün, 1 adet sırt çantası, 1 adet uyku tulumu, 22 parça muhtelif giyim malzemesi ele geçirildi.

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Ele geçirilen malzemeler imha edilerek mağara ve sığınaklar kullanılamaz hale getirildi.

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#Eren Abluka#Terör#Jandarma

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