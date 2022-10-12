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Eren-Abluka operasyonunda 1 adet EYP, 52 bin kök kenevir ele geçirildi

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#Kenevir#Eren-Abluka#Operasyon
Eren-Abluka operasyonunda 1 adet EYP, 52 bin kök kenevir ele geçirildi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 12, 2022 08:29

İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır’da sürdürülen Eren-Abluka Sonbahar-Kış 2 operasyonunda 1 adet EYP, 52 bin kök kenevir, 132 bin kök skunk ile 565 kilogram toz ve kubar uyuşturucu ele geçirildi.

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PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Diyarbakır ilinde Eren Abluka Sonbahar-Kış 2 operasyonu başlatılmıştı. Diyarbakır Lice İlçesi Birlik mahallesi kırsalında önceden tespit edilen 23 ayrı noktada gerçekleştirilen arazi arama tarama faaliyetinde; 1 adet el yapımı patlayıcı düzeneği, 52 bin kök kenevir, 132 bin kök skunk, 440 kilogram toz esrar ile 125 kg kubar esrar ele geçirildi.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka operasyonları, inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ediyor.

Eren-Abluka operasyonunda 1 adet EYP, 52 bin kök kenevir ele geçirildi

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#Kenevir#Eren-Abluka#Operasyon

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