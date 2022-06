Erdoğan’dan Yunanİstan’a: Yemezler kusura bakmasınlar

Haberin Devamı

Erdoğan, Maduro ile düzenlediği ortak basın toplantısında özetle şu mesajları verdi:



“Venezuela, Latin Amerika ve Karayipler bölgesindeki en önemli ortaklarımızdandır. Değerli dostumun şahsında Venezuela halkının 15 Temmuz’da milletimizle sergilediği güçlü dayanışmayı asla unutamayız. Türkiye-Venezuela arasındaki dostluğun gerçek anlamda kara gün dostluğu olduğunu tüm dünyaya gösterdik.

HEDEF 3 MİLYAR DOLAR

Ticaret hacmimiz 2020’de iki katına, geçtiğimiz yıl ise 3 kat artarak 850 milyon dolar seviyesine çıkardık. Mevcut rakamlar bu sene 1 milyar dolara rahatlıkla ulaşabileceğimize işaret ediyor. Hedefimiz bu rakamı en kısa sürede 3 milyar dolara çıkarmaktır. THY, İstanbul-Karakas hattında haftada 7 sefer düzenleyerek aramızda adeta bir köprü vazifesi görmektedir. Sayın Cumhurbaşkanı ile temaslarımızda ikili ilişkilerin yanısıra güncel bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında fikir alışveriş yapma imkanı bulduk. Uluslararası alanda tek taraflı yaptırımlara karşı olduğumuzu cumhurbaşkanı ile paylaştık. Türkiye olarak bundan sonra da dost Venezuela halkının yanında olacağımızı ifade etmek istiyorum. Temmuz ayı içinde iade-i ziyaretimiz Venezuela’ya gerçekleştireceğiz.

Haberin Devamı

NATO TERÖRE ÇANAK TUTMAZ

(NATO Zirvesi’nde İsveç ve Finlandiya liderleriyle görüşecek misiniz?) Şu anda İsveç bildiğiniz gibi PKK/PYD/YPG gibi tüm terör örgütlerinin cirit attığı bir ülke konumunda. Bu teröristler bunların parlamentoları içinde yer aldığı sürece, caddelerinde Stockholm’ün içinde bu terör örgütü liderlerinin posterleriyle gösteriler yaptıkları sürece, bunu da İsveç polisinin güvencesinde yaptıkları sürece, İsveç Devlet Televizyonu'nda teröristlerin liderlerinin özellikle söyleşileri yayınlandığı sürece biz bunlara ‘Buyurun devam edin’ diyemeyiz, ‘Buyurun NATO’ya girin’ diyemeyiz. Aynı şey Finlandiya için geçerli. Maalesef Finlandiya da bunun benzeri birçok şu anda yapılanmanın içindedir.

NATO noktasında bizim geçmişte Yunanistan ile Fransa ile yaşadıklarımızı şimdi bunlarla yaşamak istemiyoruz. İşte Yunanistan NATO’dan çıktı, girişine bizden öncekiler yol verdi, tekrar girdi, Fransa tekrar girdi, 5 artı 4, 9 Amerikan üssü Yunanistan’da kuruldu. Bu üsler kime karşı kuruluyor verdikleri cevap şu; ‘Rusya’ya karşı...’ Bunu yemezler, kusura bakmasınlar. Şu anda elimizdeki rakamlar 400 milyar avro Yunanistan’ın Avrupa’ya borcu var. Buna rağmen Avrupa ülkeleri isimlerini vermeyeceğim ciddi manada Yunanistan’a silah desteği, uçaklar, helikopterler veriyorlar. Amerika’nın aynı şekilde desteği var, kime karşı?

Haberin Devamı

ŞAHSİYETLİ SİYASETTEN YANAYIZ

Geçenlerde benimle yaptığı yemekli görüşmede ‘Biz artık aramıza başkalarını sokmayalım ikimiz bütün görüşmelerimizi yapalım üçüncü ülkeler aramızda olmasın’ demesine rağmen görüşmemizden iki üç hafta sonra Amerika’da gidip senatoda yaptığı açıklamalarla sanki biz bu görüşmeleri yapmamışız gibi maalesef Türkiye’nin menfaatleri aleyhinde konuşmalar yaptı, ondan sonra Davos’ta yaptı. Kusura bakmasınlar biz şahsiyetli siyasetten yanayız. Şahsiyet yoksunu siyasete Türkiye olarak ‘evet’ demiyoruz.”

TÜRKLER YATIRIMA GELSİN



VENEZUELA Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro da Türk yatırımcıları ülkesine davet etti:



“Türkiye’ye şükranlarımı sunuyorum. Çünkü en zor anlarda en büyük belirsizlik anlarında, koronavirüs zamanında Türkiye her zaman oradaydı, bizim yanımızdaydı...Artık Sayın Cumhurbaşkanına, yatırımcılara diyorum ki Türkiye’nin bütün yatırımcıları Venezuela’ya gelsin. Turizm, madencilik, endüstri, lojistik, bankacılık, petrol, gaz, altın, kömür için Türk yatırımları Venezuela’ya gelsin o an bu an sizlere garantileri verebilirim. Bütün ekonomik, politik zeminlerimiz hazır. Bizim iki ülke arasındaki ilişkilerin açılım sürecindeyiz. Dikkat edin bizim için havayolu köprüsü var. Her gün İstanbul’la Karakas arasında uçuşlarımız var. Bu uçuşlar artacak ve büyüyecek....Bizim için muhteşem fiyatlar var. Türkiye bizim için bir örnek teşkil ediyor.”