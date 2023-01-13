Erdoğan’dan Türkiye Yüzyılı mesajı: Yeni patinajlara tahammül yok

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Çankaya Köşkü’nde düzenlenen Hedef 2053 Net Sıfır Emisyon Ar-Ge ve Yenilik Atılımı Koordinasyon Toplantısı’nda konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, özetle şu mesajları verdi: “Ülkemizin 81 vilayetine yayılan bilim ve teknoloji faaliyetlerinin her gün yeni çıktılarıyla karşılaşıyoruz. Hamdolsun, artık dışarı gıptayla bakan bir Türkiye değil, çalışmaları ve başarıları mercek altına alınan bir Türkiye var. İnşallah ülkemizin demokrasi ve kalkınma atılımlarının sembolü olan 2023, bu doğrultudaki büyük emek verdiğimiz projelerden önemli bir kısmının sonuçlarını göreceğimiz bir sene olacak. ‘Türkiye Yüzyılı’na bilim ve teknolojide kat ettiğimiz mesafe sayesinde güçlü bir giriş yapıyoruz. Şimdi gözümüzü 2053’e diktik. Yavaş yavaş hedeflerini oluşturmaya başladığımız 2053 vizyonumuzu dünyanın tamamıyla birlikte ülkemizi de yakından ilgilendiren yeşil kalkınma atılımlarının etrafında şekillendiriyoruz. Yeşil kalkınma omurgası üzerinde inşa ettiğimiz 2053 vizyonumuzu da tıpkı bugünkü başarılarımız gibi yine bilim ve teknoloji rehberliğinde hayata geçireceğiz.

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HEDEF SIFIR EMİSYON

Hedefimiz 2053’te Paris İklim Anlaşması ile taahhüt edilen net sıfır emisyona ulaşmaktır. Dünyadaki gelişmeler her ne kadar tüm taraflar için Paris İklim Anlaşması’nda belirlenen hedeflere ulaşmayı zorlaştırıyor olsa da biz oluşturduğumuz programlara bağlı kalacağız. Avrupa ülkeleri başta olmak üzere Batı’nın, kendilerinin dahi uymadığı şartları bize dayatma konusundaki maharetlerini yaşadığımız tecrübelerle gayet yakından biliyoruz. En büyük ihracat pazarımız olan Avrupa Birliği’nin şimdiden bu doğrultuda yasal düzenlemeler yapmaya başladığını da görüyoruz. Bunun için biz kaynaklarımızı etkin kullanarak araştırma-geliştirme ve yenilik faaliyetlerini destekleyerek, ‘2053 Net Sıfır Emisyon’ hedefimize doğru yolumuza devam edeceğiz.

TEKNOLOJİ MERKEZİ OLDUK

Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı hazırlıklarının sembolü olarak milletimizin takdirine sunduğumuz ‘Türkiye Yüzyılı’ vizyonumuzun hem tasarımında hem inşasında en büyük katkıyı sizlerden bekliyoruz. ‘Türkiye Yüzyılı’ vizyonumuzun başlıklarının tamamı bilim insanlarımıza hitap ediyor. ‘Bilim’ diyoruz zaten, doğrudan size işaret ediyoruz. ‘Üretim’ diyoruz, ‘verimlilik’ diyoruz, ‘kalkınma’ diyoruz; hepsinin temelinde bilim var, teknoloji var. Küresel gerçekler ve yönelimler çevre meselesini giderek öne çıkarttığı için elbette bu konuyu merkeze almamız doğrudur, yerindedir ama hiçbir alanı boş bırakmadan, hiçbir alanı ihmal etmeden siyasetten ekonomiye, sosyal alandan teknolojiye tüm başlıklarda zirveyi hedefliyoruz. Vizyonumuzu bu kadar geniş, hedeflerimizin çıtasını bu derece yüksek tutmamızın sebebi yeni kayıplara, yeni patinajlara tahammülümüzün olmamasıdır. Milletimizin asırlardır özlemle beklediği gün Allah’ın izniyle bugündür. ‘Türkiye Yüzyılı’ sıradan bir siyasi söylem olmanın ötesinde milletimizin asırlık hayallerinin sembolüdür. Dün sadece bilimin, teknolojinin, üretimin pazarıydık. Bugün teknolojinin, bilimin, üretimin önde gelen merkezlerinden biri haline geldik. İnşallah yarın tüm bunların kaynağı konumuna yükseleceğiz.”