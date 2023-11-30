Erdoğan’dan Netanyahu’ya: Gazze kasabı

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Partisinin Meclis grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, özetle şunları söyledi:

“Gazzeli kardeşlerimiz 7 Ekim’den beri insanlık tarihinin en kalleş, en menfur saldırılarına maruz kaldılar. Gıdasını, yakıtını, ilacını, ekmeğini, elektriğini, suyunu, iletişimini kesip 360 km’lik açık hava hapishanesine sıkıştırdıkları 2.3 milyon insana adeta soykırım uyguladılar. İnsanlık tarihine kara birer leke olarak geçen her türlü zulmü yaptılar. Gazze’deki İsrail zulmüne maruz kalanların 7 Ekim’den beri yaşadıkları tam bir cehennem. Yüzde 70’den fazlası kadın ve çocuk olmak üzere yaklaşık 16 bin Gazzeli kardeşimiz İsrail’in saldırıları sonucunda şehit oldu. 35 binin üzerinde Filistinli kardeşimiz yaralandı.

HUKUK ÖNÜNDE HESAP

Gazze’de son asrın en büyük mezalimlerinden birini yapan Netanyahu adını tarihe şimdiden Gazze kasabı olarak yazdırmıştır. Bu kara leke sadece Netanyahu’nun değil ona koşulsuz destek veren herkesin alnına yapışmıştır. Bu utanç lekesi hiçbir zaman temizlenmeyecektir. Gazze’de işlenen insanlık ve savaş suçlarını da bir ikisi hariç Batılı ülkelerin tepkisizliğini de asla unutmayacağız. İsrail yönetiminin insanlık vicdanı yanında uluslararası hukuk önünde de hesap vermesi için mevcut tüm yolları deneyeceğiz.

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BAŞKA SENARYOLAR DEVREDE

Dünyada antisemitizmle birlikte İslam düşmanlığı da yükseliyor. Batılı liderlerin Hamas bahanesiyle Filistinlileri şeytanlaştıran sorumsuz söylemlerinin bedelini ise bu ülkelerde yaşayan göçmenler ödüyor. Pazar günü ABD’de 3 Filistinli öğrenciye yönelik menfur saldırı bunun son örneğini teşkil etti. Anlaşılan geçmişte Musevilere ve Romanlara yapıldığı gibi bugün de bir Müslüman sorunu icat edilmeye çalışılmaktadır. Çoğu Avrupa’da olmak üzere 7 milyon insanı yurtdışında yaşayan bir ülke olarak tüm bu gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Tek bir vatandaşımızın dahi burnunun kanamasına izin vermeyeceğiz.

YUNANİSTAN’LA YENİ SAYFA

Dış politikada dostlarımızın sayısını arttırma, hasımlarımızın sayısını azaltma stratejimizi başarıyla uyguluyoruz. 7 Aralık’ta yapmayı planladığımız Yunanistan ziyaretine de yaklaşımımız bu yöndedir. Komşumuz Yunanistan’la, ihtilaflarımız dün de vardı yarın da olacak. Aynı şekilde bu ihtilaflardan çıkar sağlama peşinde koşanlar da olacak. Bu gerçek aynı denizi, aynı iklimi, aynı coğrafyayı paylaşan iki komşu ülke olarak ortak paydada buluşamayacağımız anlamına asla gelmez. Yunanistan seyahatimizin şimdiden ülkelerimiz arasında yeni bir sayfanın açılmasına vesile olmasını diliyorum.”

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MUHALEFETE: AYNI TAS AYNI HAMAM

Cumhurbaşkanı Erdoğan muhalefeti eleştirirken özetle şunları söyledi: “Seçim sonuçları açıklandıktan sonra biraz umutlanmıştık, belki hatalarını anlarlar, kendilerini sigaya çekerler diye ümit etmiştik ancak batı cephesinde değişen hiçbir şey olmadı. 14-28 Mayıs seçimlerindeki ağır yenilginin tüm faturasını cumhurbaşkanı adaylarına kestiler. Aynı tas aynı hamam. Yollarına pişkince devam ettiler. Şimdi de devletin bakanlıklarını tereke malı gibi ona buna dağıttıkları gizli mutabakat konusunda aynı taktiği uyguluyorlar. ‘Haberimiz yoktu’ diyerek tam göbeğinde yer aldıkları kirli pazarlıklardan kendilerini temize çıkarmaya çalışıyorlar. Utanmasalar seçim gecesi 10 dakikada bir kameralar önünde söyledikleri ‘kazanıyor’ yalanını da inkâr edecekler ama video o kadar güzel bir alet ki bunlara manevra fırsatı vermiyor.

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GÖLGE BAKANLIKLAR

(CHP’ye) Öğrendik ki kabine üyelerimize özenip kendilerince güya bazı atamalar yapmışlar. Tabii bunların ortada fol yok yumurta yokken gelin güvey olma sevdasını biz 14-28 Mayıs seçimlerinden çok iyi hatırlıyoruz. O zaman da erken gaza gelip daha sonra kendilerini komik duruma düşürmüşlerdi ama buna rağmen biz kabinemizi takip etmek üzere kolpa da olsa içlerinden birilerini görevlendirmelerini olumlu karşıladık. Çünkü bu vesileyle belki bizden bir şey kaparlar diye düşündük.”

MERKEZ BANKASI REZERVLERİ 134.5 MİLYAR DOLAR

Erdoğan ekonomik gelişmeleri anlatırken şöyle dedi: “Geçen hafta Merkez Bankamız bu amaçla önemli bir karar aldı. Yeni yatırım taahhütlü avans kredisi programına yıllık 100 milyar Türk Lirası limit tahsis edildi. Program kapsamında 3 yıl boyunca toplam 300 milyar lira limit ayrılacak. Böylece yatırımcılar çok uygun koşullarda finansmana erişim imkanı elde edecekler. Ayrıca ihracatçılarımız için günlük reeskont kredi limitlerini 10 kat artırarak 3 milyar lira seviyesine çıkardık. Merkez Bankası brüt rezervlerimizin Eylül 2014’ten bu yana ilk kez 134.5 milyar dolara çıktığının müjdesini de sizlerle paylaşmak istiyorum.”

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DOĞALGAZ DESTEĞİ NİSANA KADAR DEVAM EDECEK

“Seçimler öncesinde Karadeniz gazının sevincini milletimizle paylaşmak amacıyla başlattığımız ücretsiz doğal gaz desteğimiz sürüyor. Nisan ayından beri konutlardaki mutfak ve su ısıtma ihtiyaçlarına karşılık gelen 25 metreküplük doğal gaz tüketimini faturalardan düşüyoruz. Şimdiye kadar bu çerçevede vatandaşlarımıza toplam 87 milyar liralık doğrudan destek sağlamış olduk. Bu uygulamayı Nisan 2024 dönemine kadar devam ettireceğiz.”

BUGÜN BİR BAŞLIK ATIYORUM: YENİDEN İSTANBUL

Erdoğan salondaki gençlerin ‘İstanbul bizimdir, bizim kalacak’ sloganları üzerine şöyle konuştu: “Gençler unutmayın... Bakın bugün bir başlık atıyorum: Yeniden İstanbul. Seçim takvimimiz sorunsuz bir şekilde işliyor. Cumhur İttifakı olarak en güçlü şekilde inşallah yolumuza devam edeceğiz. Belediye başkan adaylıkları için başvurular sona erdi; meclis üyelikleri için başvuruları almayı sürdürüyoruz. Elektronik ortamda illerimizin temayül yoklamalarını yaptık. Bunu da partimize yakışır bir olgunlukla, tam bir kardeşlik iklimi içerisinde adeta bir demokrasi şöleni havasında gerçekleştirdik. Cumhur İttifakı’ndaki ortağımız MHP ile görüşmelerimiz karşılıklı anlayış temelinde ilerliyor.

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15 Temmuz gecesi meydanlarda kurduğumuz ve bugüne kadar çeşitli fitne girişimlerine rağmen güçlendirerek devam ettirdiğimiz Cumhur İttifakı’nın 31 Mart seçimlerinden de alnının akıyla çıkacağına inanıyorum.”