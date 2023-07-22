Erdoğan’dan Körfez dönüşü açıklamalar: Gıda krizine karşı yine devreye gireriz

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“(Rusya’nın Karadeniz Tahıl Koridoru’nu kapatması ) Çok yakın bir zamanda Sayın Putin ile ama telefon diplomasisi ama aramızda daha önce konuştuğumuz Türkiye ziyareti ile inşallah bu işi belli bir yere bağlayacağız. Rusya’nın da bazı beklentileri var. Bunların aşılması halinde Rusya bu tahıl koridorunun aktif çalışmasından yana.

BATI DA HAREKETE GEÇSİN

Karadeniz Tahıl Girişimi’nin sonlandırılmasının küresel gıda fiyatlarını artırmasının yanı sıra bazı bölgelerde kıtlık ve ardından yeni göç dalgalarına kadar uzanan bir dizi etkisi olacaktır. Bunun önüne geçmek için inisiyatif almaktan geri durmayız. Sayın Putin ile konuyu etraflıca konuşarak, bu insani hareketin devamını temin edeceğimize inanıyorum. Kendisinin de Batılı ülkelerden bazı beklentileri olduğunu biliyoruz. Bu konuda da Batılı ülkelerin harekete geçmesi gerekmektedir. Dünya piyasalarına 33 milyondan fazla tahılın sevkini sağladık. Küresel salgının, ekonomik krizin ardından sonuçları çok daha ağır olacak küresel bir gıda krizinin önüne geçtik.

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İNSANLIĞIN HAYRINA

Sonuçları itibarıyla bu kadar hayati olan bir girişimin devam etmesi insanlığın hayrınadır.

Diplomasinin tüm enstrümanlarını kullanacak, tüm gayretimizi bu meseleye yoğunlaştıracağız. Türkiye’ye dönüşte Sayın Putin ile görüşmelerimi gerçekleştireceğim. Öncelikle telefon diplomasisini kullanacağız. Sayın Putin’in ağustos ayında planlanan ziyareti de gerçekleşirse bu hususları tüm ayrıntısıyla görüşeceğiz.

Vladimir Putin

OYUN KURUCUYUZ

(Batı ile ilişkilerde Vilnius NATO zirvesindeki gelişmeler, ‘Düşmanlarımızı azaltacağız, dostlarımızı artıracağız’ sözü)

Tabii ki düşmanları azaltmak, dostları ise çoğaltmak bizim siyasetimizin bir yol haritası. Bunu devam ettiriyoruz. Eğer bu olmamış olsaydı bizim bazı ülkelerle hiç görüşme yapmamamız gerekirdi. Biz bu görüşmeleri yaparken bir şeyi ispat ettik. Düşmanı azaltmak, dostu çoğaltmak gayreti içerisindeyiz. Eğer Türkiye bir güç kazanıyorsa bu gücü bu politikalarıyla kazanıyor.Türkiye, bölgesel ve küresel arenada önemli bir aktör, oyun kurucu bir ülke. Küresel meselelerde kararsızlığın hâkim olduğu bir atmosferde, ülkemiz istikrarlı yönetimi ve politikalarıyla öne çıkıyor.Her meselede insanı merkeze alan, insan onurunu korumaya çalışan Türkiye, Batı, Ortadoğu, Uzakdoğu, Afrika ve Arap coğrafyasıyla aynı anda dostluk ilişkileri kurabilen yegâne ülkedir.

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Türk dış politikası her zaman milli çıkarlarını, menfaatlerini esas alan bir eksendedir.

Dün böyleydi, bugün de böyle, yarın da böyle olacak. Bizim dostluğumuzu kazanan ya da kazanacak diğer ülkeler için yeni bir dönemin başlangıcı diyebiliriz.

MISIR ADIMLARI

(Türkiye’nin Doğu Akdeniz diplomasisi, Körfez turunun etkileri) Bu Körfez ziyaretimde liderlerle yaptığımız özel görüşmede gördüm ki Mısır konusunda attığımız adım onları ciddi manada memnun etmiş. Hepsi de bize teşekkür etti.Mısır ile ilişkilerin geliştirilmesi özellikle ekonomik potansiyelimizi de ciddi manada artıracaktır. Bir de Libya ile doğalgaz noktasında attığımız adımlar var. Bu da birilerini rahatsız etmişti. Bu gelişmelerle birlikte Türkiye’nin Mısır ile ilişkileri çok daha farklı bir şekilde gelişecektir. Libya’ya da bir ziyaretim olacak.

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Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan

50.7 MİLYAR DOLARLIK ANLAŞMA

(BAE ile imzalanan 50,7 milyar dolarlık anlaşma, temasların Suudi Arabistan ve Katar boyutu) Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile yaptığım ikili görüşmede adımlar atılacağını bizzat kendileri ifade ettiler. Katar ile ilişkilerimiz olumlu seyretmeye devam ediyor. Birleşik Arap Emirlikleri ile enerji, ulaştırma, altyapı, lojistik, e-ticaret, finans, sağlık, gıda, turizm, emlak, inşaat, savunma sanayii, yapay zeka ve ileri teknolojiler gibi alanlarda büyük anlaşmalar imzalandı. 50.7 milyar dolar tutarında devasa ölçekli bir anlaşma yaptık.”

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Erdoğan Katar’da Katar Emiri tarafından karşılanmıştı.

ATİNA’YA NET MESAJ

(Yunanistan’la yeni dönemde adaların silahsızlandırılması gibi konularda Atina’dan beklentiler)

Bunu Sayın Başbakan Miçotakis ile çok açık, net konuştuk. Yani bu adaların silahlandırılması meselesini. Nitekim konuyla ilgili Dışişleri Bakanım kendi muhatabıyla da bunları konuştu, konuşuyor ve konuşacak. Tabii bu iş sadece Yunanistan’dan kaynaklanmıyor, malum Beyaz Saray’daki dostları ve lobi, sürekli olarak bunları tahrik ediyor. Bu tahrik neticesinde de zaman zaman arzu edilmeyen durumlar meydana geldi. Dışişleri Bakanımız Hakan Bey kendi muhatabıyla görüşüyor, Danışmanım Çağatay Kılıç’ın Miçotakis’in özel temsilcisiyle olan münasebetleri bu süreci çok daha farklı kılacaktır. Bunu da süratle aşacağımıza inanıyorum.

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(İsveç’in NATO üyeliği süreci) İsveç’in NATO üyeliğiyle ilgili düzenleme Meclis’e sevk edildiğinde, süreç TBMM çalışma takvimine göre şekil alacak. Görüşmelerimizde İsveç tarafının verdiği sözlerin, garantilerin takipçisi olacağız. İsveç’in atacağı adımlara göre de biz harekete geçeriz. NATO’un en güçlü ikinci ordusuna sahip, NATO’nun adeta lokomotifi Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliği de Birliğe canlılık ve güç katacaktır. İsveç’in, ülkemizin üzerinde hassasiyetle durduğu terör örgütleriyle mücadele ve teröristlerin iadeleri konusunda somut adım atması kendi lehine olacaktır. Verilen sözlerin, garantilerin yerine getirilmesini bekliyoruz.”

KİRA SORUNU: VATANDAŞI KÂR HIRSINA KURBAN EDEMEYİZ

(Yüksek kiralar, tamamlanmamış atıl duran ve boş tutulan evlerin kiralara etkisi)

Bakanlığımızın konuyla ilgili çalışması var. Bu çalışmayla da bunların üzerine üzerine gideceğiz. Yani bunların yanına bu kar kalmayacak. Fahiş kira artışını ve konut fiyatlarını durdurmak için gerekirse ceza uygulamasına da gideceğiz.

Vatandaşlarımızı açgözlü bir avuç azınlığın kâr hırsına kurban edemeyiz. Vatandaşımızın alım gücünü düşürmemek, enflasyona ezdirmemek için yaptığımız zamlara göz diken ev sahipleri bunun bedelini ödemek zorunda kalacak. Hangi konuda olursa olsun fahiş fiyat artışlarına giden, piyasanın dengesini bozan yaptığı davranışın cezasını çekecektir.

BAŞKENTİN ÜÇ ÖNEMLİ KONUĞU

- CUMHURBAŞKANI Erdoğan Körfez temaslarının Suriyeli sığınmacılar meselesine ve İsrail-Filistin sorununa katkısı sorulunca şöyle dedi: “Suriyeli sığınmacılarla alakalı Suriye’nin kuzeyinde 100-150 bin briket ev rakamına ulaştık. Bunları yaptıkça da Suriyeli sığınmacı kardeşlerimiz geri dönmeye başladılar. Şu an dönüş yapan sığınmacı rakamında 1 milyonu yakalamış olabiliriz. Özellikle de Katar, Suriye’nin kuzeyindeki bölgede hazırlanan projeyi destekliyor.

Filistin konusunda Körfez ülkesi olan kardeşlerimizin bizden farklı bir yanı yok. İsrail ilgili de bizim yaptığımız bazı görüşmeler var. Gelecek hafta 25 Temmuz Salı günü Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ı, ardından da 28 Temmuz Cuma günü İsrail Başbakanı Netanyahu’yu ülkemizde misafir edeceğiz. Bu ziyaretlerle de bazı adımları atacağız ve süreç hızlanacak.”

Mahmud AbbasBinyamin Netanyahu

Bu arada Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah Sisi’nin de önümüzdeki günlerde Türkiye’yi ziyaret etmesi bekleniyor. Öte yandan Erdoğan, Liberya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Corç Manne Veay ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Abdülfettah Sisi

EMEKLİ MAAŞINA YIL SONU YENİ DEĞERLENDİRME

(Emekli maaşlarına yeni düzenleme olacak mı) Emekliler noktasında yıl sonu itibarıyla yeniden bir değerlendirme yapmamız söz konusu. Memura, işçiye ve emekliye bütçe şartlarını zorlayarak yapabileceğimiz en iyi zammı yaptık. Kimseyi enflasyona ezdirmeyeceğimize dair söz verdik ve şu ana kadar da ezdirmedik. Emeklilerimize enflasyon zammına ilave refah payı verilerek zam oranını yüzde 25’e yükselttik. Biz çalışanımıza, emeklimize bu zamları yaparken, bazı fırsatçı, açgözlüler de adeta vatandaşın cebine elini uzatıyor. Bu fırsatçılara izin vermeyeceğiz.

AKARYAKITTA ÖTV ARTIŞI

(Akaryakıtta ÖTV artışı) Akaryakıtta Hazine ve Maliye Bakanlığımız vergi ile alakalı bir düzenleme yaptı. Özellikle ÖTV’nin maktu olmasından dolayı çok uzun zamandır enflasyon güncellemesi yapılmamıştı. Bu nedenle ÖTV’de böyle bir artışa gidildi. Özellikle 6 Şubat depremlerinin getirdiği yoğun mali yük, bu anlamda bütçenin ihtiyaçları kapsamında böyle bir düzenlemeye ihtiyaç duyduk. Tüm bunlara rağmen akaryakıt fiyatlarında Türkiye, Avrupa’nın en ucuz ülkelerinden biri. Akaryakıtta zaten otomatik fiyatlandırma mekanizması var. Dünyadaki fiyatlar çerçevesinde belirleniyor.

KKTC’NİN TANINMA ADIMLARI

(KKTC’nin tanınması noktasında yeni adımlar)

Yaptığımız çalışmalarla Türk Devletleri Teşkilatı’nda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti artık bir gözlemci üye olarak yerini aldı. Artık teşkilatın toplantılarına davet ediliyor, katılıyor. Bunu Türk dünyasından tüm dünyaya yaygınlaştırmak suretiyle neler yapılabilir bunu çalışıyoruz. İkili görüşmelerle, kulis faaliyetleriyle Batı’ya da bunları söylüyoruz. Temennimiz odur ki Türk dünyasından sonra Körfez ülkeleriyle ve bunun yanında Batı’ya da bunu hissettirmek suretiyle bu adımları atalım. Kuzey Kıbrıs, şu anda 300-400 bin nüfusa sahip, bu önemli bir potansiyel. Meclis binamızı yapıyoruz, Cumhurbaşkanlığı binasını yapıyoruz. Kuzey Kıbrıs çok daha farklı bir konuma geliyor. Açılışını yaptığımız havalimanı Güney’de yok. Pist itibariyle, her tür uçağın inebileceği bir pist. İnşallah bunlarla beraber bu fiziki altyapıyı tüm dünyaya göstermek suretiyle Kuzey Kıbrıs’ta yeni adımların atılmasını sağlamış olacağız.

GABAR PETROLÜ 2024’TE EKONOMİYE YANSIYACAK

(Gabar’da bulunan petrolün vatandaşın cebine nasıl bir katkısı olacak?) Gabar’daki petrol henüz halkın cebine girmeye başlamadı. Şu anda çıkarma safhasındayız. Ve inşallah bunu çıkarıp da devletin, hazinenin kasasına, kesesine girmeye başladığı andan itibaren Gabar petrolü de süratle inşallah vatandaşımıza yansıyacak. İnşallah en uygunu, ideali neyse biz onu vatandaşımıza yansıtırız.

Karadeniz’deki gaz rezervi Ağustos 2020’de keşfedildi. Nisan 2023 itibariyle Faz-1 kapsamında planlanan 10 kuyu devreye alındı. Böylelikle de Karadeniz gazı sisteme dâhil oldu, evlerimizde kullanılmaya başlandı. Nisan ayında konutlarda doğalgazı 1 ay bedava, 1 yıl boyunca da 25 metreküpe denk doğalgazı ücretsiz yaptıysak Gabar petrolü de sistemimize entegre edildiğinde vatandaşımıza bir yansıması mutlaka olacaktır.

HUMMALI BİR ÇALIŞMA VAR

Öte taraftan Aile ve Gençlik Bankası’nın kaynağı bu Gabar petrolü ve Karadeniz doğalgazı olacak. Bu konuda Norveç modelini önemsiyorum. Orada belli bir rezervi tutacağız. Bu rezervden aileler, gençler istifade edecekler. Bu da vatandaşlarımıza başka bir yansıması olacaktır.

(Gabar petrolü için bir süre var mı?)

Gabar petrolünün ekonomiye olumlu yansıması 2024’te başlar. Şu anda günde 12-13 bin varil üretiyoruz. İnşallah 100 bin varile çıkacak ve dolayısıyla Türkiye üretimini ikiye katlamış olacak, 2024’ün sonuna kadar. Esas itibariyle devreye girme tarihi 2024 sonu diyebiliriz. Yaklaşık 100 kuyu açacağız. Sondaj makinaları orada, yollar yapılıyor. Çok hummalı bir çalışma var.

ZELENSKİ İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile telefonla görüştü. Zelenski’nin talebi üzerine gerçekleştirilen telefon görüşmesinde, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması’nın uzatılması konusu ele alındı. Erdoğan, görüşmede Türkiye’nin barışı hâkim kılmak için yoğun bir gayret ortaya koyduğunu ifade etti. Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da ABD’de bir forumda yaptığı konuşmada, “Tahıl koridoru anlaşmasında Türkiye’nin daha önce yaptığı gibi liderlik rolünü üstlenip yeni bir anlaşmayı hayata geçirmesini umuyoruz” dedi.