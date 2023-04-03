Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu ve Akşener’e tepki: Cevabı milletim verecek

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Bağcılar 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı’nda 97 tesisin toplu açılış töreninde özetle şunları söyledi: “Cumhur İttifakı’yla birlikte bir yola çıktık. Ve bu yolculuğu inanıyorum ki 14 Mayıs’ta sizler çok farklı bir şekilde bir şahlanışa döndüreceksiniz.Fazla kalmadı. Bu 40 gün içinde birileri seccadelerin üzerine ayakkabılarla basabilir. Çünkü bunlar Pensilvanya’dan alıyorlar talimatı. Onlara göre meşrudur, yapabilirler. Bunlara en güzel cevabı 14 Mayıs’ta benim aziz milletim en güzel şekilde verecektir.

Bilhassa belediyelerimiz barınmadan gıda teminine, manevi destekten çocuklara yönelik faaliyetlere geniş bir alanda örnek işlere imza atıyor. Aralarında Bağcılar’ın da olduğu 250’yi aşkın belediyemizi bölgedeki il ve ilçe belediyeleriyle kardeş kıldık. Depremden en çok zarar gören 7 ilimizi, ilçeleri, mahalleleri ve köyleriyle bu 250 belediyemize bir nevi zimmetledik. Kardeş kıldık.

Haberin Devamı

Amacımız bir yıl 319 bin konut ve köy evini hak sahiplerine teslim etmektir. Toplamda inşa edeceğimiz konut sayısı 650 bini bulacaktır. Bir yıl içerisinde 319 bin konutu inşallah teslim edeceğiz.

BİZ DE REZENE TAVSİYE EDİYORUZ

(İYİ Parti Genel Başkanı Akşener’e) Hanımefendi çıkmış, bizim Hatay’da yaptığımız hastanelerle dalgasını geçiyor. Hanımefendi önce gel Çam Sakura’yı gör. Önce Ankara’daki 2 şehir hastanemizi gör. Bunları biz 3 ayda bitirdik. Beni çok asabi görmüş. Çok sinirli görmüş, onun için de bana kalkmış papatya çayı tavsiye ediyor. Biz de kendisine papatyanın yanında rezene tavsiye ediyoruz. O da yetmedi, utanmadan, sıkılmadan İstanbul il teşkilatının maalesef bizim yönlendirmemiz sebebiyle kurşunlandığı yalanını ifade ediyor. Utan, utan! Tayyip Erdoğan’ın hayatında bu tür ahlaksızlık, adilik olmamıştır. Senin geçmişinde bu tür şeyler varsa onu bilemem. Nitekim İçişleri Bakanlığı faillerini buldu, çıkardı. Hadi bakalım şimdi Erdoğan’dan özür dileyebiliyor musun?”

BU SECCADE ŞÜKÜR NAMAZI İÇİN

Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir Erdoğan’a seccade hediye etti. Erdoğan “Bu seccade ayakkabılarla basmak için değil. 15 Mayıs’ta inşallah şükür namazını bu seccadede kılacağız” dedi.

Haberin Devamı

KILIÇDAROĞLU’NA: NE SÖZ VERDİN

Erdoğan KILIÇDAROĞLU’na HDP üzerinden yüklenirken şöyle dedi: “Milletimizin karşısındaki tablo gayet açık ve nettir. Bir tarafta 15 Temmuz gecesi meydanlarda kurulan Cumhur İttifakı var, diğer tarafta çıkar ve koltuk hesabının bir araya getirdiği 7’li koalisyon var. Bay bay Kemal teröristlerle dolaşıyor. PKK’nın, PYD’nin, YPG’nin, bu terör örgütlerinin parlamentodaki uzantısı hangi parti? HDP. HDP’yi parlamentoda gidip ziyaret etti mi bay bay Kemal? Onlara acaba kapılar arkasında neleri vaat ettin? Neyin sözünü verdin. Bir tarafta terör örgütlerine nefes aldırmayan cesaret timsali bir ittifak var. Diğer tarafta Kandil’den, Pensilvanya’ya, tüm şer odaklarının desteklerini açıkladığı alengirli bir yapı var. Her gün bir terör elebaşı, bay bay Kemal’e oy istiyor. Televizyonlarda izliyorsunuz değil mi? Bay bay Kemal ve ortakları ses çıkarmasa da milletimiz 14 Mayıs’ta bu rezalete bir dur diyecektir.”

Haberin Devamı

SEÇİMDE ABD’YE DERS VERMEMİZ LAZIM

Cumhurbaşkanı Erdoğan açılış töreninin ardından Bağcılar Ülkü Ocakları’nı ziyaret etti. Erdoğan, yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Özellikle Amerika’ya şu seçimlerde bir ders vermemiz lazım. Biden oradan konuşuyor. Biden’ın buradaki büyükelçisi gidiyor bay bay Kemal’i ziyaret ediyor. Ayıptır biraz kafanı çalıştır. Sen büyükelçisin. Senin buradaki muhatabın Cumhurbaşkanı’dır. Sen şimdi bundan sonra hangi yüzle kalkıp da Cumhurbaşkanı’ndan randevu isteyeceksin. Bizim kapılar kapandı ona, işte bir daha gelemez. Niye? Haddini bileceksin. Büyükelçi olarak görevini bileceksin. Bir büyükelçi nasıl çalışır bunu öğreneceksin. Bunu öğrenmediğin takdirde bu kapı öyle yol geçen hanı değil giremezsin.” Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Bağcılar’da Büyük İftar Buluşması’na katıldı. (İHA)