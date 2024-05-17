Erdoğan'dan çiftçilere peş peşe müjdeler... 'Yeni bir tarım ve kırsal kalkınma süreci başlatıyoruz'

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Sizleri en kalbi duygularla selamlıyorum. Düzenlenen programda sizlerle olmaktan mutluluk yaşıyorum, Ziraat Bankası yönetimini tebrik ediyorum.

160 yılı aşkın süredir çiftçimizin yanında olan bankamıza ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum. Ziraat bankamız Türk tarımının lokomotifi oldu, çiftçinin yanında yer aldı. Tefecilerin ve faiz lobilerinin pençesine düşmemesi noktasında hayati rol üstlendi.

Ziraat Bankası sadece kar peşinde koşan banka değil. Çiftçinin, sanayicinin elinden tutan kara gün dostudur. Faaliyet alanını genişletmeyi hedefler. 2015 yılında Ziraat Katılım ile bankamız alternatif finans piyasasında da yerini aldı. Ülkemiz tarımının çeşitliliğini ne kadar ileri taşırsak Türkiye için o kadar iyi olacaktır. Tarım sektörünün bütün aktörlerini buluşturan programlar anlayış birliği tesisini kolaylaştıracak.

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TARIM BİTTİ TEZİNİN İÇİ BOŞ

Dünya çiftçiler günündeki programda ülkemiz tarımının 21 yılda nereden nereye geldiğini detaylı şekilde ortaya koyduk. Tarım bitti tezlerinin ne kadar içi boş olduğunu rakamlarla ispat ettik. Çarpıtmaları muhalefet geride bırakmalı. Eski muhalefet anlayışı raf ömrünü tamamladı. Yapıcı eleştiriler daha faydalı olacak. 21 yılda başarı hikayesi yazdığı alanlarda tarım hayvancılık ve su ürünleri var. Dünyadaki tüm ülkeler gibi bizim de sıkıntılarımız var. Girdi fiyatlarındaki artış gibi sorunlar var. Et fiyatlarındaki artışları yok sayamayız. Gübre fiyatlarındaki, işçilik gibi farklı alanlardaki şikayetlere kulak tıkayamamayız. Problem üreten alanların farkındayız. Dengeli ve objektif şekilde kendimize ayna tutuyoruz. Amacımız güçlü ve zayıf yanlarımızı tespit etmek. Başarılarımızın sayısını artırmanın eksiklerimizi gidermenin derdindeyiz.

Türkiye'yi hep beraber hedeflerine ulaştıralım istiyoruz. Herkesin fikrine, eleştirisine, önerilerine sonuna kadar açığız, yeter ki tarım konusu ezberlere kurban edilmesin. Yer ki cımbızla çekilen ürün üzerinden sektöre haksızlık yapılmasın.

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KITLIK TEHLİKESİNE KAYITSIZ KALMADIK

Sömürgeciler binlerce km'lik ötedeki ülkeleri işgal etti. Oralarda tüm imkanları ile Afrika'nın zenci evlatlarını, imkanlarını, elmaslarını altınlarını Avrupa'ya taşıdılar İnsanları topraklarından sürdüler, eli kanlı diktatörleri desteklediler, katliamlara imza attılar. Kendilerine tamamen bağımlı hale getirdiler. Kendi refahlarını mazlumlardan çaldıkları üzerine inşa ettiler. Afrika'da neler yaptıklarını çok iyi biliyoruz. Avrupa'da Afrika'dan getirilen insanların sergilendiği bahçeler kuruldu. Hastalıklardan 10 milyon kişi öldü. Bunların hepsi ve daha fazlası yer altı kaynaklarının kontrolü için yapıldı. Sömürü düzeni halen devam ediyor. Bu yüzyılda aynı kavganın bu yüzyılda su ve gıda için verileceği anlaşılıyor. Tarım arazisi kiralamak için yarış içindeler. Su kaynakları ve havzaları çatışma hattına dönüşüyor. Birçok gerilimin altında su kaynakları ile ilgili anlaşmazlık yatıyor. Tüm ülkelerin gıda arzı için kıyasıya mücadele verdiğini unutmadık. Karadeniz girişimi olmasa Afrika ülkeleri olmak üzere birçok yerde kıtlık yaşanacak, on binlerce insan hayatını kaybedecekti. Buna kayıtsız kalmadık. Tahılların boğazlarımızdan geçişini sağlayarak durumun kontrolden çıkmasına engeli olduk. tarımın önemi giderek artacak.

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İLK DEFA ÜRETİM YAPACAK ÇİFTÇİYE FAİZ İNDİRİMİ

Rekabet kızışacak hatta belki de kanlı hale gelecek. Hazırlıklarımızı buna göre yapmamız gerek. Tarımı sadece ekonomimiz için değil milletimizin bekası için de hayati önemde sektör olarak görüyoruz. 21 yılda bunun altyapısını güçlendirmek için önemli adımlar attık. Tarımı çeşitlendirdik. Sektörün, çiftçilerin daima yanında olduk. Ziraat bankasının kullandırdığı kredi 480 milyar lirayı aştı. Ziraat Bankası sektörde kullanılan kredilerin yüzde 75'ni tek başına yüklendi. Tarım kredilerinin faizlerinin yüzde 69'luk kısmını devletimiz karşılıyor. Gayemiz insanları doğdukları yerde doyar hale getirmek. Tarımın ana vatanı olan Anadolu'da yerelden kalkınma ilkesi ile kırsal kalkınma süreci başlatıyoruz. 5 milyar lira sağlayacağımız projeyi Tarım bakanlığımız açıklamaya başlayacak. 20 bin vatandaşımıza istihdam sağlayacağız. Yeni uygulamaları ay başında kamuoyu ile paylaştık. Çiftçilerimiz ilave faiz kar payı indiriminden yararlanacak. İlk defa üretim yapacak çiftçilerimize faiz indirimi sağlanacak.

KREDİ MÜJDESİ

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Ziraat Bankamız da yeni müjdelerle sektöre verdiği desteği artırıyor. Küçük ekipman kredisi limitini 150 bin liradan 250 bin liraya çıkarıyoruz. Küçükbaş hayvan üreticilerimize işlerini büyütmeleri, hayvan sayılarını çoğaltmaları, atıl işletme kapasitelerini üretime kazandırmaları amacıyla verilen kredinin limitini de 400 bin liradan 600 bin liraya getiriyoruz. Büyükbaş süt hayvancılığı ile iştigal eden üreticilerimiz için bu rakamı 1 milyon liradan 1,5 milyon liraya yükseltiyoruz. Her zaman söylüyorum gençlerimiz bizim geleceğimiz.

Gençlerin tarım alanında iş ve işletme sahibi olmalarını teşvik ediyoruz. Ülkemizdeki genç nüfusa tarım dahil ne kadar fazla alternatif iş kolu oluşturabilirsek ekonomimiz için o kadar güzel olacaktır. Genç çiftçi kredisinin limitini 1,5 milyon liradan 2,5 milyon liraya artırıyoruz. Kadın çiftçi kredisi limitini de aynı şekilde 1,5 milyon liradan 2,5 milyon liraya yükseltiyoruz. Ziraat Bankamızın bu müjdeli haberlerinin de çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu kredilerin katkısıyla tarım sektörümüz geliştikçe inşallah Türkiye daha müreffeh, milletimiz daha huzurlu, geleceğimiz daha aydınlık daha güvenli olacaktır.