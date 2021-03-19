Erdoğan’dan ‘Andımız’ çıkışı: İstiklal Marşı milli andımızdır

SEVR’DEN BETER DAYATMALAR

“Bin yıldır bize sadece bu toprakları değil aldığımız nefesi bile çok görenler kimi zaman ordularla, kimi zaman sinsi tuzaklarla üzerimize geldiler. Haçlı Seferlerinden İstiklal Savaşımıza kadar bu saldırılarla mücadele ettik. Bugün de terörle mücadele diye ifade ettiğimiz ama aslında çok daha kapsamlı bir çarpışmanın ifadesi olan kavgayı aynı amaçla veriyoruz. Bazıları sanıyor ki biz bu mücadeleyi yürütmesek karşımızdakiler gizli açık saldırılardan vazgeçecek. Tam tersine, biz bu mücadelede en küçük gevşeklik gösterdiğimiz gün Sevr’den beter dayatmalarla karşımıza çıkacaklardır. Şayet bugün Türkiye’ye fiilen ulaşamıyorlarsa her alanda sahip olduğumuz güç sayesindedir. Türkiye’nin en büyük güç kaynağı da 84 milyon vatandaşının kendi içindeki birliği, beraberliği, kardeşliğidir.

MİNNETTARLIĞIMIZIN NİŞANESİ

Şehit yakınlarımız ve gazilerimiz olarak sizler, işte böylesine mukaddes bir davanın en ön saflarında yer alıyorsunuz. Elbette milletimiz ve devletimiz size olan borcunu asla ödeyemez. Takdim edeceğimiz madalyalar sadece şükranımızın, minnettarlığımızın küçük bir nişanesidir.

Bugün Çanakkale Zaferimizin 106’ncı yıl dönümüdür. Çanakkale destanını yazan kahramanlarımızı, özellikle de şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle yad ediyorum. Eğer Çanakkale’de o tarihi destan yazılmamış o muhteşem zafer kazanılmamış olsaydı, Allah korusun büyük bir felaketle karşı karşıya kalacaktık. Çanakkale, 7 düvelin bir olup üstümüze geldiği bir savaştır.

İSTİKLAL MARŞI RUHU

2021’i Anadolu’yu imanları ve irfanlarıyla yurt yapan büyüklerimizden Yunus Emre ve Hacı Bektaş Yılı olarak ilan ettik. Bu sene aynı zamanda İstiklal Marşı Yılıdır. İstiklal Marşı’nın her bir kelimesi, satırı, dörtlüğü bize verdiğimiz mücadelenin tarihi önemini anlatan mesajlarla doludur. Aynı zamanda milli andımız olan İstiklal Marşımız niçin birlik olmamız, vatanımıza niçin sahip çıkmamız, niçin devletimizi güçlendirmemiz gerektiğini de anlatıyor. İstiklal Marşımızdaki ruhu hep birlikte içselleştirmemiz, 7’den 70’e milletimize aşılamamız bu bakımdan büyük önem taşıyor.”

MADALYA VERDİ





Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Beştepe’de düzenlenen Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni’ne katıldı. Şehit yakınları ve gazilere madalyalarını takdim etti. Erdoğan aileleriyle birlikte sahneye çıkan çocuklarla yakından ilgilendi. (Mert Gökhan KOÇ/ANKARA)

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