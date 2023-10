Erdoğan’dan ABD’ye SİHA tepkisi: NATO ortağı değil miyiz

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün Beştepe’de Avusturya Başbakanı Karl Nehammer’i kabul etti. Görüşmelerin ardından Beştepe’de Nehammer’le ortak basın toplantısı düzenleyen Erdoğan Ortadoğu’daki gerilimi değerlendirirken ABD’ye de tepki gösterdi. Erdoğan, özetle şunları söyledi:

ATEŞE BENZİN DÖKMENİN KİMSEYE FAYDASI OLMAZ

“Kıymetli dostumla Ortadoğu’daki ve Rusya-Ukrayna Savaşı’ndaki gelişmeleri de ele aldık. Ortadoğu’ya kalıcı barışın gelebilmesi ancak Filistin-İsrail sorununun nihai bir çözüme kavuşturulmasıyla mümkündür. 1967 sınırları temelinde bağımsız ve coğrafi bütünlüğü haiz, başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin Devleti’nin hayata geçirilmesi gerekiyor. Bu konuda geç kaldığımız her gün, maalesef bölgemiz, çatışma, kan ve gözyaşı girdabından kurtulamayacaktır. Bölgede daha fazla kan akmasına yol açacak, sorunları daha da derinleştirecek her türlü adımdan imtina edilmesi şart.

TELEFON GÖRÜŞMELERİ

Bu amaçla dün bir dizi telefon gelişmesi gerçekleştirdim. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Katar Emiri El Sani, Lübnan Başbakanı Mikati, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile bölgedeki gelişmeleri ele aldım. Rusya Devlet Başkanı Sayın Putin’le, Guterres ile görüşmem olacak. Adil bir barışın kaybedeni olmaz düsturuyla bölgede etkili tüm aktörleri barışın tesisi için sorumluluk almaya çağırıyoruz. Ateşe benzin dökmenin hele hele de sivilleri ve sivil yerleşim yer hedef almanın kimseye bir faydası olmaz. Gazze halkının yaşadığı trajedinin hafifletilmesi ve insani yardımları bölgeye ulaştırılması noktasında da çalışmalarımız sürüyor. Türkiye çatışmaların bir an önce durması ve gerilimin düşürülmesi için elinden geleni yapacaktır.

BURAYA NASIL GELDİK

Özellikle de burada olaya sadece Hamas olarak bakarsak bu adil olmaz. Hamas’ın kaybı nedir? İsrail’in kaybı nedir? Sadece Hamas’ın son aldığım benim bilgiler 750 civarında ölüm, 2 bin civarında yaralı var. Tabii bugünkü rakamları henüz alamadık. Ama bunun karşısında tabii İsrail tarafında da yine ölümler, yaralılar var. Fakat buraya nasıl geldik? Yıllardır bu işin ne yazık ki bir bedeli oldu. Ve yıllardır buralarda sürekli ölümlerle karşı karşıya kalındı.

HANİ İNSAN HAKLARI

Bakın şu anda Gazze’ye su verilmiyor. Hani insan hakları? Elektrik yok. Verilmiyor. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nde siz suyu, elektriği kesemezsiniz. Şu anda düşünebiliyor musunuz? Gazze’de acaba hastaneler ne durumda? Çalışıyor mu, maalesef... Acımasızca ibadethaneler, hastaneler hepsi vuruluyor. İşte bunlar yapılırken kimse bir şey söylemiyor.”





ABD GEMİSİNİN İSRAİL’DE NE İŞİ VAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan “İkili görüşmemizde değerli dostuma şunu da söyledim. Amerika uçak gemisini İsrail’e gönderiyor. Amerika’nın uçak gemisinin İsrail’de ne işi var? Ne yapmaya geliyor? Uçak gemisindeki uçaklarıyla ne yapacak? Orada Gazze’yi, etrafını vurarak çok ciddi katliamlara adım atacak” dedi. Erdoğan şöyle devam etti:



“Şu anda ben burada bir şeyi açıklamak zorundayım. Bakın Suriye’de bugün 20’nin üzerinde Amerika’nın üssü var. Suriye’de Amerika’nın üslerinin ne işi var? Bu üslerle ne yapılıyor? 23 üs ve bütün bunları da değerlendirmek gerekmiyor mu? Ama Türkiye’nin bir insansız hava aracını ne yazık ki Amerika düşürüyor. İnsansız hava aracını Amerika düşürürken bu Türkiye şu anda NATO’da Amerika’nın ortağı değil mi, bunu neyle izah edeceğiz?

TERÖR ÖRGÜTLERİNİ AMERİKA EĞİTİYOR

İşimize geldiği zaman ortak, işimize geldiği zaman bütün terör örgütlerini maalesef Amerika şu anda eğitiyor, yetiştiriyor, silahlandırıyor ve bunlarla da maalesef yine Suriye’de olsun, bu bölgede olsun, Ortadoğu’da olsun, buraları kan gölüne dönüştürüyor. Bunları da görelim. Adil bir dünya mümkün kitabımı değerli dostuma da hediye ettim. Bu adil dünyayı kurmamız lazım. Başka çaremiz yok. Bu endişemiz çok çok büyük durumda. Bir haftada, 15 günde bu işin biteceği kanaatinde değilim. Çalışmalarımızı onun için sürdürüyoruz. Bölge liderleri ile dünya liderleriyle bu görüşmeleri yapıyoruz. Nasıl arabuluculuk yaparız, nasıl bu savaşı durdururuz, bunun gayreti içindeyiz. Temennimiz o ki bir an önce savaşı durduralım, bölge sükûnete yeniden kavuşsun.”

NEHAMMER: HEDEFİMİZ YOĞUN İŞBİRLİĞİ

Avusturya Başbakanı Karl Nehammer de toplantıda özetle şöyle konuştu: “Bugün güvene dayalı görüşmeler yaptık, çalışmalar yaptık. Sayın Cumhurbaşkanı’nın açık konuşmasını çok iyi buldum. Biz arkadaşız. Arkadaşların böyle dürüst konuşması gerekiyor. Ekonomik ilişkilerde ilerleme sağlayabiliriz. Kanaatimce AB tarafından her seferinde değiştiren senaryoların ortaya konuşması pek uygun değil. Biz Türkiye ile yoğun bir ekonomik işbirliği yapmak istiyoruz. Göç konusu var. Milyonlarca mülteci var Türkiye’de. AB ile Türkiye arasındaki anlaşmanın sürdürülmesi önemli.

HAMAS’A KINAMA

Hamas’ın terör saldırısını kınıyoruz. En şiddetli şekilde kınıyoruz. Terör her zaman insanlara acı getirir. Arka planda da her şeyi yapmak gerekir. Hemen irtibat kurdunuz. Bu yangının daha fazla yayılmasını engellemek için her şeyi yapmak gerekiyor. Esirler var. Henüz tam belli olmasa da Avusturya vatandaşları da rehin olarak tutuluyor.”

AVRUPA’NIN BÜTÜNLEŞMESİ TÜRKİYE’YLE TAMAMLANIR

Erdoğan “Avusturya’da 22 yıl aradan sonra Şansölye düzeyinde gerçekleştirilen ziyaret esasen bu bakımdan tarihi bir nitelik taşıyor. Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellenve Sayın Şansölye ile gerçekleştirdiğimiz samimi diyalog, Türkiye-Avusturya ilişkilerinde adeta yeni bir dönemin açılmasını sağladı” diyerek şöyle devam etti:

“İlişkilerimizi daha da geliştirme konusunda ortak iradeye sahibiz. 1 Ekim günü yaşadığımız terör saldırısı sonrasında Sayın Şansölye’nin terörü kınayan ve ülkemize destek beyan eden açıklamaları için bir kez daha teşekkür ederiz. Terörle mücadelede uluslararası iş birliği ve ortak irade şarttır. Sayın Şansölye ile Türkiye Avrupa-Birliği ilişkileri hakkında da görüş alışverişinde bulunduk. Avrupa’nın bütünleşmesi ancak Türkiye’nin Birliğe tam üyeliği ile tamamlanacaktır. Bu noktada tam üyelik dışındaki hiçbir alternatifi kabul etmeyeceğimizi özellikle vurguladım.”