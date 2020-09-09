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Erdinç ÇELİKKAN / ANKARA
Haber Giriş: 09.09.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Erdoğan’a ‘yargıda yapay zekâ’ brifingi

Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
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Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
Erdoğan’a ‘yargıda yapay zekâ’ brifingi
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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de yapılan kabinede Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, hazırlıkları süren e-duruşma ve yargıda yapay zekâ konusunda kapsamlı bir brifing verdi.

Gül’ün sunumunda “Uyuşmazlığa uygulanacak mevzuatın tespit edilmesinde yapay zekâ uygulamaları geliştirilmektedir” ifadesi yer aldı.

E-duruşmanın getireceği avantajlar sunumda şöyle sıralandı: “E- duruşma uygulaması öncelikle avukatlar tarafından kullanılacak ve uygulama süreç içerisinde taraf, tanık ve bilirkişileri de kapsayacaktır. E-duruşma avukatın talebine ve hakimin kabulüne bağlıdır. Talebin kabulü halinde E-duruşma, duruşma saatinde canlı videokonferans yöntemiyle yapılmaktadır. Vatandaşlarımızın adliyeye gitmeden hizmet alması sağlanarak adliyelerin yoğunluğu azaltılacaktır. Bakanlık bünyesinde görevi sadece yapay zekâ konusunda çalışmalar yapmak olan bir şube kurulmuştur. Mevcut sistemlerde iş yükünün hafifletilmesi hedeflenmektedir.” 

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Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
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