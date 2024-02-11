Erdoğan Zonguldak adaylarını açıkladı: Gabar’dan yeni müjde

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel seçimleri öncesi Zonguldak’ta miting düzenledi. Madenci Anıtı’nda düzenlenen mitingde alanı dolduran binlerce kişiye seslenen Erdoğan, özetle şunları söyledi:

TEHDİTLER BİZE SÖKMEZ: “Zonguldaklı kardeşlerimiz bizim yanımızda dağ gibi durduğu sürece Türkiye Yüzyılı’nın inşasını kimse engelleyemez. Zonguldak bizim yoldaşımız olduğu müddetçe ne FETÖ’cü hainlerin ne DEAŞ’lı canilerin ne PKK’lı alçakların ne de DHKP-C’lilerin tehditleri bize sökmez

DOĞALGAZ DESTEĞİ NİSANA KADAR: Filyos’taki törenimizde müjdesini verdiğimiz ücretsiz doğalgaz desteğimizi halen sürdürüyoruz. İlk ay ısınma dahil konutlardan hiçbir ücret almadık. Daha sonra 11 ay boyunca konutlardaki mutfak ve su ısıtma için kullanılan 25 metreküplük doğalgaz tüketiminin bilabedel olacağını söyledik. Nisan ayından beri 25 metreküplük miktarı faturalardan düşüyoruz. Bu uygulamayı Nisan 2024 dönemine kadar devam ettireceğiz.

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GABAR’A BURUN KIVIRDILAR: Muhalefetin burun kıvırdığı Gabar’daki petrol kuyumuzun günlük üretimi bugün itibarıyla, müjdeye dikkat, 35 bin varili geçti. Dahası bu rakam her geçen gün artıyor. 2024 yılı sonunda Gabar’daki günlük petrol üretim miktarının 100 bin varile çıkmasını hedefliyoruz. Önümüzdeki dönemde hem petrol hem maden hem de doğalgazda milletimize yeni müjdeler vermeyi ümit ediyoruz.

GENEL SEÇİM TEŞEKKÜRÜ: Geçen yıl mayıs ayında yapılan seçimlerde Kandil’den Pensilvanya’sına seçimleri yönlendirmeye çalışan şer odaklarıyla mücadele ettik. 14-28 Mayıs seçimlerinde Zonguldaklı kardeşlerimizin de desteğiyle bu kirli plana geçit vermedik. İkinci turda yüzde 55 oy oranlarıyla Zonguldak milletin adamına çok güçlü bir şekilde sahip çıktı. Bu muhteşem sonuçtan dolayı her birinize tek tek teşekkür ediyorum

MADENCİLER SEFERBER OLDU: Zonguldak milli iradenin değil, milli dayanışmanın da sembol şehri. Bunu 6 Şubat depremlerinde bir kez daha gördük. Zonguldaklı madencilerimiz, enkazların altından vatandaşlarımızı kurtarmak için seferber oldu.”

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İSTİHDAMA DESTEĞE DEVAM

-Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zonguldak’a yapılan yatırımları şu sözlerle anlattı: “20 Nisan’da şehrimize geldiğimizde Türkiye Taşkömürü Kurumu’na 2 bin işçi alacağımızın sözünü vermiştik. Zonguldak için 1500, Bartın için 400, Karabük için 100 olmak üzere toplam 2 bin işçimiz için resmi süreci eylül ayının ortasında başlattık. Gerekli evrakları ve eğitimlerini tamamlayan işçi kardeşlerimiz peyderpey şu anda işbaşı yapıyor. İnşallah bundan sonra da Zonguldak’ın istihdamını desteklemeye devam edeceğiz. Son 21 yılda şehrimize kazandırdığımız yatırımları zaten sizler çok iyi biliyorsunuz. Zonguldak’a son 21 yılda bugünün rakamlarıyla toplamda 189 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık. Sahil projesini bitirdik. Ulaştırmada 22 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu toplamda 204 kilometreye ulaştırdık. Bizden öncekiler ne yaptı? Laf.”

İŞTE ADAYLAR

- ALAPLI: Recep OCAK

- ÇAYCUMA: Bünyamin BOSTANCI

- DEVREK: Özcan ULUPINAR

- EREĞLİ: İbrahim SEZER

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- GÖKÇEBEY: Erkan Soner KODAMAN

- KİLİMLİ: Kamil ALTUN

- KOZLU : Ali BEKTAŞ