Erdoğan: Yaptıklarımızı duymayanlara duyuralım

Samsun’daki toplantıya, Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan’ın cep telefonundan bağlanıp partililere seslenen Erdoğan, “Biliyorum ki Samsun teşkilatımız gerek üye kayıtlarında, gerekse şimdiden 2023 seçimlerine hazırlıkta çok çok büyük bir gayretin içerisinde. Rabbim gayretinizi ziyade etsin. Dirliğinizi, beraberliğinizi daim eylesin diyorum. Tüm teşkilatımıza; aman birliğinizin, beraberliğinizin zerre kadar zedelenmesine fırsat vermeyin” dedi. AK Parti teşkilatlarının, siyasetin merkezinde ve siyasette örnek olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

16 AYI FIRSATA DÖNÜŞTÜRECEĞİZ

“Tabii birileri birçok şey söyleyebilir, ama biz çalışmamıza, gayretimize bakacağız ve çok daha büyük bir gayretle önümüzdeki 16 ayı fırsata dönüştüreceğiz. Burada yapmamız gereken en önemli şey şu; 20 yıl içinde ülkemize neler kazandırdık, neler yaptık bunları duymayanlara duyurmaktır. Bizim anlatmamız gereken, yaptıklarımızdır. Bizim fitneyle, fesatla, dedikoduyla, bunlarla hiçbir alakamızın olmaması gerekir. Ben teşkilatıma bu noktada güveniyorum. Dışımızdakiler zaten hiçbir şey yapmış değiller, ama bizim yaptığımız çok şeyler var. Bu yaptıklarımızı duymayanlara duyuralım, bilmeyenlere bildirelim. Bildirelim ki bu ülkede eğer bir şey yapılacaksa bunu AK Parti yapar. Bir yatırım olacaksa bunu AK Parti yapar. Bunu bütün vatandaşımız bilsin ve böylece de emaneti, ehli olan AK Parti kadrolarına teslim etsinler.

KADİR TOPBAŞ MESAJI

Erdoğan, dün vefatının birinci yılında, eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ı andı. Erdoğan, “İstanbul’a kazandırdığı eserleri, hizmetlerini hiçbir zaman unutmayacağımız çok değerli yol arkadaşımız Kadir Topbaş Beyefendi’yi vefatının yıldönümünde saygıyla, rahmetle yâd ediyorum. Mekânı cennet olsun” dedi.

RADYO DÜNYASINI MESAJLA KUTLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘Dünya Radyo Günü’ nedeniyle sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Erdoğan, paylaşımında, “Günün her saatinde, hayatın her alanında, memleketimizin her köşesinde milyonlarca insanımıza hizmet sağlayan radyo camiamızın ve radyo emekçisi kardeşlerimin 13 Şubat #DünyaRadyoGünü’nü tebrik ediyorum.” dedi.