Erdoğan: Sözlerimizi büyük ölçüde yerine getirdik

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün Çatalca’yı ziyaret etti. Çatalca Belediye Başkanlık binası önünde vatandaşlara seslenen Tayyip Erdoğan konuşmasında şunları söyledi: “Sizlerle çok müstesna bir günde böyle sürpriz bir araya geldik. Başı rahmet, ortası mağfiret sonu ebedi azaptan kurtuluş olan mübarek Ramazanı Şerifin adeta tacı durumunda olan Ramazan Bayramı’nı da geride bıraktık. Ramazan Bayramı’nı da istedim ki Çatalca’da siz kardeşlerimle bir arada geçireyim ve bayramın ertesinde de bugün şöyle belediyemizi bir ziyaret edelim. Ve sizlerin de burada ani bir araya gelişiniz benim için ayrı bir mutluluk vesilesi oldu.

207 ÜNİVERSİTE

Yola çıkarken bizim eğitim, sağlık, adalet, emniyet, enerji, ulaşım, tarım bütün bu alanlarda çok büyük sözümüz vardı. Ve hamdolsun bu sözlerimizi büyük ölçüde yerine getirdik. Sağlıkta hastanelerimizde attığımız adımlarla, eğitimde attığımız adımlarla, Türkiye’de 76 üniversitemiz varken şu anda 207 üniversitemiz var. Üniversitemizin olmadığı ilimiz yok. 81 vilayetin tamamında artık üniversitemiz var. Yani benim Iğdır’daki kardeşim, Hakkâri’deki, Muş’taki kardeşim çocuğunu üniversiteye göndermek için İstanbul’a Ankara’ya gitmeyecek, artık Muş’ta üniversite var, Iğdır’da üniversite var. Rahatlıkla oradaki üniversitelerde çocuklarını okutma şansları var.

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NERELERDEN NERELERE

Nerelerden nerelere geldik. Aynı şekilde tabii Çatalca’yı değerlendireceğimiz zaman burada da altyapıda, üstyapıda da birçok adımlar attık. Sizler de bunu karşılıksız bırakmadınız. Mesut (Üner) kardeşimizi Çatalca’ya belediye başkanı yapmak suretiyle yeni bir dönemi başlattınız. İnşallah birçok adımlardan sonra altyapıyla beraber şu anda bu yaz karayollarıyla birlikte burada çok ciddi bir asfaltlama çalışmasına Mesut kardeşimiz girecek.

ÇUKUR, ÇAMUR OLMAYACAK

Ulaştırma Bakanım Adil Bey de bugün yanımda. Birlikte yapacakları çalışmalarla artık böyle çukur, çamur vs olan bir Çatalca olmayacak. Bu Çatalca’yı da daha güzel bir hale, yollarıyla getirmiş olacağız. Şu anda Ulaştırma Bakanım bu noktada gerekli teminatı verdi ve belediye başkanım da araç gereci temin ederek müşterek bir çalışmayla inşallah Çatalcamızın altyapısını da üstyapısını da bu noktada gerçekleştirmiş olacaklar. İstiyoruz ki Çatalca şanına yakışır bir hale gelsin.”

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TOKAT’TA MANDADAN BAHSETTİK, ÇATALCA DA ÇOK İLERİYMİŞ

Erdoğan “Biliyorsunuz Tokat’ta bir mandadan bahsettik. Şimdi Çatalca’da manda kalmadı neredeyse” diyerek şöyle devam etti: “Meğerse Çatalca bu işte de çok mahirmiş. Ve manda kaymağı, manda sütü bunlar Çatalca’da bayağı ileriymiş, adeta marka. Ve temennimiz odur ki yani lider bir şey söylediği zaman arkadan bu işin takibi başlar, takibi başladığı anda da millet artık bu noktada gücü kuvveti toplar. İnşallah Çatalcamız bundan sonra altyapısıyla üstyapısıyla çok daha farklı bir gücü yakalayacak. Biz her zaman Çatalca’nın yanında olmaya devam edeceğiz. Ve belediye başkanımızı inşallah 15 meclis üyesi bir de kendisi 16 olmak üzere Cumhur İttifakı olarak da çok güçlü bir hale getireceğiz. Sizleri bayram ertesinde en kalbi duygularla selamlıyorum. Günümüz kutlu olsun, geleceğimiz aydınlık olsun inşallah.”