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Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü, terör saldırısını kınadı

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Hasan Şeyh Mahmud#Somali Cumhurbaşkanı
Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü, terör saldırısını kınadı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 31, 2022 16:32

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Mogadişu’da 29 Ekim’de meydana gelen terör saldırısını kınadığını ve lanetlediğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu menfur saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara şifa temennisinde bulundu.

Somali’nin terörle mücadelesine verdikleri güçlü desteği sürdüreceklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin her daim olduğu gibi Somali’nin ve Somali halkının yanında olduğunu dile getirdi.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Hasan Şeyh Mahmud#Somali Cumhurbaşkanı

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