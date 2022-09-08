Erdoğan Sırbistan’dan Batı’ya seslendi: Kış nasıl geçecek düşünmediniz

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Cumhurbaşkanı Erdoğan özetle şu mesajları verdi:

“Rusya’yı hafife alanlara da söylüyorum, yanlış yapıyorsunuz. Rusya hafife alınacak bir ülke değildir. Ne oldu? Rusya doğalgazı kesti. Fiyatlar bir anda Avrupa’da yükseldi. Şimdi herkes kara kara düşünüyor; ‘Bu kışı nasıl atlayacağız?’ Bunları daha önce niye düşünmediniz? Elinde bu kadar önemli bir değer var Rusya’nın, bunları daha önceden düşünmeniz gerekirdi. Şu anda stoklar ne durumda diye bunun konuşulması, bunun tartışılması yapılıyor. Burada tabii ki Rusya herkes ona saldırınca, o da elindeki imkânlarını, silahlarını ne yapacaktır, kullanacaktır. Olay bu kadar basit. Temenni ediyoruz ki bir an önce neticeye varıp, bu işi bitirmek. Bu işin bitirilmesiyle de dünya barışı yeniden yakalanmış olsun.

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DENGE POLİTİKASINA DEVAM

Her şeyden önce Türkiye olarak Rusya-Ukrayna arasında hep denge politikasını güttük. Bundan sonra da denge politikasını gütmeye devam edeceğiz. Zira şu anda Batı’nın -isim saymaya falan gerek yok- takındığı tavrı doğru bulmadığımı çok açık söyleyebilirim. Tahrik üzerine kurulu bir politika güden Batı var. Böyle bir savaşı, tahrik üzerine yürütmeye gayret ettiğiniz sürece oradan netice almak da mümkün olmayacaktır. Nitekim şu anda bu savaşın kazananı var diyebilir miyiz? Bu savaşın kazananı yok ama ben inanıyorum ki kaybedeni çok. Bunca insan ölüyor.”

KOSOVA KONUSUNDA UZLAŞIDAN MEMNUNUZ

Geçen haftalarda Kosova ve Sırbistan arasında krize neden olan olaylara ilişkin değerlendirmede bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Görüşmelerimizde Balkanlarda barış ve istikrara atfettiğimiz önemi bir kez daha teyit ettik. Sırbistan ile Kosova arasında kimlik kartlarıyla sınır geçişleri konusunda uzlaşıya varılmış olmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Başta plaka meselesi olmak üzere diğer sorunlu hususlarda da en kısa sürede anlaşmaya varılmasını temenni ediyoruz. Her daim sorunların diyalog yoluyla çözülmesini samimiyetle destekledik, destekliyoruz. Yardımımız talep edildiğinde, tüm imkanlarımızla yapıcı ve tarafsız bir anlayışla gereken katkıyı veriyoruz. Bosna Hersek’teki üç toplumun uzlaştığı bir formatta tarafların bir araya getirilmesi için de üzerimize düşeni yapmaya hazırız” diye konuştu.

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ORTAK HEDEF 5 MİLYAR DOLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Sırbistan İş Forumu'nda yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Sırbistan’ı Balkanlarda barış ve istikrar için anahtar bir ülke olarak görüyoruz. Bölgede istikrar ve refahın hüküm sürmesi için birlikte çalışıyoruz. Sırbistan, salgın döneminde ve sonrasında isabetli ekonomi politikalarıyla büyümeyi sürdürdü. Cumhurbaşkanı Vuçiç’in vizyoner yaklaşımıyla, ülkeye çok sayıda yatırımcı geliyor. Biz de ekonomik ve ticari işbirliğimizi ikili ilişkilerimizin lokomotifi olarak değerlendiriyoruz. Ticaret hacmimiz geçen sene rekor kırarak 2 milyar dolara yaklaştı. 2022’nin ilk 8 ayında 1 milyar 568 milyon dolarlık bir hacme ulaştık. Bu sene 2.5 milyar doları zorluyoruz. İnşallah gelecek senelerde bu rakamı ikiye katlayarak, ortak hedefimiz olan 5 milyar dolara ulaşacağız.”

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RESMİ TÖRENLE KARŞILANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek’in ardından önceki akşam Balkan turunun ikinci durağı olan Sırbistan’a gitti. Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç tarafından resmi törenle karşılanan Erdoğan, bir dizi temaslarda bulunduktan sonra dün gece Balkan ülkeleri turunun son durağı olan Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’e geçti.

7 ANLAŞMA İMZALANDI

CUMHURBAŞKANI Erdoğan ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Vuçiç başkanlığındaki baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından, iki ülke arasındaki anlaşmaların imza törenine geçildi. İki ülke arasında 12 Temmuz 2010 tarihinde Belgrad’da imzalanan Vizelerin Kaldırılmasına Dair Anlaşmada Değişiklik Yapılmasına İlişkin 1 Numaralı Protokol’ün de aralarında olduğu toplam 7 anlaşma imzalandı.

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SIRBİSTAN’A DA KİMLİKLE SEYAHAT

Önceki gün Bosna Hersek’le yapılan ‘kimlikle seyahat’ anlaşmasına Sırbistan da eklendi. Erdoğan, imzalanan protokolün önemine de vurgu yaparak, “Kimlikle seyahat konusunda imzalanan protokol, ilişkilerimizi yeni bir seviyeye çıkaracaktır. Nitekim bu yıl itibarıyla Sırbistan’dan ülkemize 300 bin turist geldi. Bu demektir ki bu kimlikle başladığı andan itibaren hem sayı yükselecek, sayının yükselmesiyle kalmayacak iş adamlarımız karşılıklı olarak yapacakları seyahatleri çok daha kolaylıkla gerçekleştirecektir” dedi.

7. ÜLKE OLDU

AB ülkelerinin Türk vatandaşlarına uyguladığı gizli vize ambargosu tartışmaları devam ederken, Türkiye de buna karşı yeni adımlar atıyor. Kimlikle seyahat edilebilecek ülke sayısını arttırmak için ülkelerle anlaşmalar imzalıyor. Türk vatandaşlarının pasaportsuz sadece kimlikle girebilecekleri ülke sayısına da her geçen gün yenileri ekleniyor. Türk vatandaşları halen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan, Gürcistan, Ukrayna ve Moldova’ya pasaportsuz kimlik kartları ile girebiliyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Balkan ülkeleri gezisinde listeye Bosna Hersek ve Sırbistan da eklendi. İmzalanan protokol ile artık Bosna Hersek ve Sırbistan’a seyahatlerde pasaportsuz sadece kimlik kartları girişlerde yeterli olacak.