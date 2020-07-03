Cumhurbaşkanı Erdoğan böyle karşılık verdi: Ne çayı? Mantı, mantı...

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başkanlık yaptığı AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısında CHP, bağımsız ve Demokrat Parti’den birer, İYİ Parti’den iki ve Saadet Partisi’nden üç olmak üzere sekiz belediye başkanı AK Parti’ye geçti. Bu sırada AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’nin “Sayın Cumhurbaşkanım arkadaşlarımıza bir söz verdik. Pandemi süreci bittikten sonra burada sizlerle bir çay içmek istiyoruz. Sizin de sözümüzü boşa çıkarmayacağınıza inanıyorum” sözleri üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Öyle çayla geçiştirme işi, mantı mantı... Kayserilisin ya hani...” diye espri yaptı.

OPERASYONLARIMIZ DAHA SAĞLIKLI

İl başkanları toplantısında, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın terörle mücadele konusunda gelinen son noktaya ilişkin bir bilgilendirme yaptığı da öğrenildi. Akar, Irak’ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik Pençe-Kaplan ve Pençe-Kartal harekâtlarıyla ilgili gelişmeleri anlattı. Terörle mücadelenin tavizsiz bir şekilde devam edeceğini ifade eden Bakan Akar, “İnlerine giriyoruz, girmeye de devam edeceğiz. FETÖ’cülerin temizlenmesiyle operasyonlarımız daha sağlıklı bir şekilde ilerliyor. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından eksik kadroyla çalıştık. Normalde beş pilotun yapması gereken işi, bir kişi yapıyor. Pilotlarımız o kadar başarılı ki bir eksiklik hissedilmedi. Yani TSK’da adam sayısının azalması bizde bir sorun oluşturmadı” dedi.

TSK’DAN 19 BİN 583 FETÖ İHRACI

TSK’dan ihraç edilen FETÖ’cülerle ilgili son bilançoyu da paylaşan Bakan Akar, “FETÖ’yle mücadele kapsamında 15 Temmuz 2016’dan bugüne kadar TSK’dan 19 bin 583 personel ihraç edildi. 4 bin 156 personel hakkındaki adli ve idari süreç devam ediyor. Tüm terör örgütleriyle olduğu gibi FETÖ’yle mücadelemiz de kararlılıkla devam ediyor” ifadesini kullandı.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ GÖZDEN GEÇİRİLSİN

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başkanlık yaptığı MYK ve il başkanları toplantılarında, kamuoyunda tartışılan İstanbul Sözleşmesi de gündeme geldi. Edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurmaylarına, “Çalışıp, gözden geçirin. Halk istiyorsa kaldırın. Halkın talebi kaldırılması yönündeyse, buna göre bir karar verilsin. Halk ne derse o olur” talimatı verdi.

SIKI ÖNLEM

AK Parti il başkanları, toplantıya AK Parti Genel Merkezi’nden katıldı.

Toplantıda, sosyal mesafe ve maske kuralına özellikle dikkat edildi, elden ele mikrofon gezdirilmesi yerine salonun belirli yerlerine mikrofon konuldu. Soru sormak ve değerlendirmelerde bulunmak isteyen her il başkanı, mikrofonun bulunduğu yere gitti. Her konuşmanın ardından mikrofonlar dezenfekte edildi.