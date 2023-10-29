Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile görüştü

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Görüşmeye ilişkin ayrıntılar Cumhurbaşkanlığı'nın sosyal medya hesabından şu ifadelerle paylaşıldı:

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Tokayev, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yıl dönümünü tebrik etti.

İki lider ayrıca, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmalardaki son durumu, Türkiye’nin insani yardımların Gazze’ye ulaştırılması için ortaya koyduğu çabaları ve İsrail’in insan hakları ihlallerini ele aldı.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan görüşmede, Türk Devletleri Teşkilatı’nın Astana’daki zirvesinde İsrail’in uluslararası hukuk ihlallerinin engellenmesi başta olmak üzere insani ateşkesin sağlanması ve çatışmaların yayılmasının önlenmesi için atılabilecek adımların ayrıntılı bir biçimde ele alınması gerektiğini ifade etti.

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Cumhurbaşkanımız Erdoğan ayrıca, Tokayev’e Kazakistan’ın Karaganda bölgesinde meydana gelen maden kazası ile ilgili taziyelerini iletti.