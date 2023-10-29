×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile görüştü

Güncelleme Tarihi:

#Recep Tayyip Erdoğan#Kasım Cömert Tokayev#Kazakistan
Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Ekim 29, 2023 15:36

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Tokayev, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yıl dönümünü tebrik etti.

Haberin Devamı

Görüşmeye ilişkin ayrıntılar Cumhurbaşkanlığı'nın sosyal medya hesabından şu ifadelerle paylaşıldı:

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Tokayev, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yıl dönümünü tebrik etti.

İki lider ayrıca, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmalardaki son durumu, Türkiye’nin insani yardımların Gazze’ye ulaştırılması için ortaya koyduğu çabaları ve İsrail’in insan hakları ihlallerini ele aldı.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan görüşmede, Türk Devletleri Teşkilatı’nın Astana’daki zirvesinde İsrail’in uluslararası hukuk ihlallerinin engellenmesi başta olmak üzere insani ateşkesin sağlanması ve çatışmaların yayılmasının önlenmesi için atılabilecek adımların ayrıntılı bir biçimde ele alınması gerektiğini ifade etti.

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanımız Erdoğan ayrıca, Tokayev’e Kazakistan’ın Karaganda bölgesinde meydana gelen maden kazası ile ilgili taziyelerini iletti.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Recep Tayyip Erdoğan#Kasım Cömert Tokayev#Kazakistan

BAKMADAN GEÇME!