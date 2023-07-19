Erdoğan Katar’da

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Erdoğan’ı başkent Doha’da, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed El Sani resmi törenle karşıladı. Törende Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Ömer Çelik, Zafer Sırakaya, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed El Sani, baş başa görüşmenin ardından heyetlerarası görüşmeye başkanlık etti. Görüşmenin başında, Türkiye ve Katar arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 50. yıldönümü dolayısıyla ortak bildiri yayımlandı. Bildiride “İki kardeş ülke ve halkların yararına ikili ilişkilerin güçlendirilmesinin sürekliliğini sağlamak için çeşitli alanlarda koordinasyon sağlamak üzere ortak çabalarımızı sürdürme kararlılığındayız” vurgusu yapıldı. Erdoğan, El Sani tarafından onuruna verilen resmi yemeğe katıldı.

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EMİR’E DE TOGG

Katar Emiri Al Sani, Dünya Kupası finalinde oynanan ve ünlü futbolcu Lionel Messi’nin imzaladığı topu Cumhurbaşkanı Erdoğan’a gösterdi. Katar Emiri Al Sani, Türkiye’nin hediyesi olan Togg aracını da kullandı.