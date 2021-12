Erdoğan: İstanbul 2023’ün de lokomotifi

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün AK Parti İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı’na katıldı. Erdoğan toplantıda yeni ekonomi modeline ilişkin “Faiz, zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapar. Biz bu çarkı bozacak ve milletimizi asli noktadaki hedeflerine ulaştıracağız. Her alanda ülkemize kazandırdığımız eser ve hizmetleri bıkmadan anlatmayı sürdürmeliyiz. Yeni ekonomi programımızı bu güçlü altyapının üzerinde inşa ettiğimizi vurgulamalıyız” dedi. Erdoğan özetle şöyle konuştu:

2023’ÜN IŞIKLARI UFUKTA

“Görüyorum ki 2023’ün ışıkları ufukta... İstanbul bizim medeniyetimizde de tarihimizde de kendi davamızda da ayrı bir yere sahiptir. İstanbul’u sevmek demek Türkiye’yi sevmek demektir. İstanbul’u sevmek demek, her rengiyle, inancıyla tüm insanlığı sevmek demektir. Bu şehre hizmet etmek demek, 84 milyonun tamamının gönlüne girmek demektir. Bizim gecemizi gündüzümüze katarak çalışmamızın gerisinde işte bu aşk vardır.

DAVAMIZIN SEMBOLLERİ

Elbette her dava gibi bizim davamızın da sembolleri vardır. İstanbul’un fethi bizim için çok önemli bir dönüm noktasıdır. İstanbul’un fethinin nişanesi olan Ayasofya’nın yeniden ibadete açılması çok kıymetlidir. Ezanımızla, bayrağımızla, camilerimizle bu sembollere sıkı sıkıya sarılmamızın gerisinde, davaya olan inancımız bulunuyor. İstanbul’un 1453 yılındaki fethi çok önemli bir dönüm noktasıdır. Çamlıca Camii bizim için çok ama çok değerlidir. Anadolu Yakası’ndaki en büyük semboldür. Barbaros Hayrettin Paşa Camii Levent’te dikiliyor. Bunlar bize nasip oluyor. Demek ki iş bilenin, kılıç kuşananın.

BAZEN ÖFKELİ GÖRÜNÜYORSAK

Verdiğimiz mücadele, ‘Ayasofya’yı minarelerden kurtaracağız’ diyenlere karşı inancımıza sahip çıkma mücadelesidir. Verdiğimiz mücadele, Gezi olaylarında, ‘Zulüm 1453’te başladı’ diyenlere karşı, CHP’nin artıklarına, atıklarına karşı bu toprakların ebedi vatanımız olduğunu gösterme mücadelesidir. Şu anda bu salonda 3 bini aşkın kardeşim var. Size olan sevdam sebebiyle, unutmayın davası olmayanın sevdası olmaz, sevdası olmayanın öfkesi olmaz. Şayet bazen öfkeli görünüyorsak tek sebebi sevdamızdır, davamızdır. İlk günden beri, AK Parti’yi iktidarda tutacak olan millettir diyoruz. Bu millete sadece teşekkür değil, 15 Temmuz’da olduğu gibi can borcumuz da var.

UTANMADAN BANA MEKTUP GÖNDERİYOR

Mahalli seçimler öncesi kazandıkları belediyelerde tek bir kişinin işinden çıkarılmayacağına dair namus sözü verdiğini hatırlıyorsunuz. Bu namus sözü de diğer vaatleri gibi yalan oldu. Bir hesaba göre 13 bin 500, bir hesaba göre 15 bin kişiyi işten çıkarıp aralarında terörle iltisaklı kişilerin de olduğu 45 bin kişiyi işe aldılar.



(İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na) Şimdi utanmadan, sıkılmadan bana mektup gönderiyor, böyle bir şey yok diye. İBB önünde hanımlarıyla beraber ağlayan insanların gözyaşlarını sen bana anlatma. Yenikapı’ya sıra sıra dizdikleri araçların daha fazlasını üç beş kat daha fazla fiyatla belediyeye doldurdular. Belediyenin borcunu hiçbir iş yapmadan 23.5 milyar liradan 61 milyar liraya çıkardılar. Bunun adı İstanbul’a, İstanbulluya, Türkiye’ye ihanettir.

İSTANBUL HAZIRLIĞI

İstanbul her seçimde olduğu gibi 2023 seçimlerinde de AK Parti’nin lokomotifliğini yapacaktır. Bunun için teşkilatlarımıza her seçimde olduğundan daha çok görev düşüyor. Unutmayınız ki karşımızdakiler her seçimde olduğundan çok daha büyük bir hırsla, çok daha büyük bir kinle, çok daha büyük bir destekle 2023’e hazırlanıyor. Bizim de bu tabloya uygun şekilde hazırlığımızı yapmamız gerekiyor.”

HAYVAN BARINAKLARINI İHMAL ETMEYİN

39 belediyemize sesleniyorum. Hayvan barınaklarını ihmal etmeyiniz. Bu barınaklarla birlikte Osmanlı’nın yaptıklarını unutmayınız. Ağaçlardaki meyveler, o meyvelerden hayvanların gelip nasiplenmesini temin ediyorlardı. Gaziantep’te Asiye yavrumuz pitbull köpekleriyle nasıl oynuyordu, oynarken o Asiye’miz paramparça edilir hale geldi. Aradık Ömer Bey’i, Allah razı olsun ambulans uçakla Antalya’ya gönderdik, tedavisi orada yapılıyor. Siyaset, hayatın her alanını kucaklaşmayı gerektiren bir uğraştır. İhmal ettiğimiz her kesimin vebalinin boynumuzda olduğunu unutmamalıyız.

ASİYE’NİN BABASIYLA KONUŞTU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep’te pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısı sonucu ağır yaralanan ve Antalya’da tedavisi süren 4 yaşındaki Asiye Ateş’in babası Hüseyin Ateş ile telefonda görüşerek bilgi aldı.





Süreci yakından takip eden ve küçük kızın durumunu sorup, ailenin yanında olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefon görüşmesinde, “Asiye’nin gözlerinden öpüyorum. Nasıl şu anda konuşuyor mu? Ben Ömer Bey’le devamlı irtibat halinde olacağım. Rabbim şifalar versin inşallah. Şimdi o konuda da gerek vali bey, gerekse Fatma Hanım bizim belediye başkanımız inşallah onlar da gerekli şeyi verir. Asiye’nin gözlerinden öpüyorum, Rabbimden şifalar diliyorum. Namazlarımda da dua edeceğim inşallah. Allah sabırlar versin” dedi.

Asiye, devreye Sağlık Bakanlığı’nın girmesiyle Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilmişti. Tedaviyi, Türkiye’nin ilk yüz ve çift kol nakillerini yapan Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi üstlendi.