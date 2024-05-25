Erdoğan İslami Finans Zirvesi’nde konuştu: Türkiye’ye güvenen hiç pişman olmadı

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Albaraka İslami Finans Zirvesi, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda dünyanın 75 farklı ülkesinden yaklaşık 1500’den fazla katılımcıyla başladı. 2 gün sürecek zirvenin açılış konuşmasını yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, özetle şu mesajları verdi:

-KÜRESEL FİNANS MİMARİSİ KIRILGAN: “2008 krizinden sonra borca ve faize dayalı finansal mimari, krizi ortadan kaldırmaya yönelik gerekli adımları atmadı. Sistemin yapısal sorunları ortaya çıkmasına rağmen süreç geçici yöntemlerle yönetilmeye çalışıldı. Geldiğimiz noktada küresel finans mimarisinin oldukça kırılgan yapıda olduğunu süreci doğru okuyan herkes kabul ediyor. Küresel borçluluk yılın ilk çeyreğinde rekor tazeleyerek 315 trilyon dolar seviyesine ulaştı. Tahminler borçluluğun daha da artacağı yönünde.

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-FAKİRİ FAKİRLEŞTİREN SİSTEM: Dünyadaki en zengin yüzde 1’lik kesim, toplam küresel servetin neredeyse yarısına sahip. Alttaki yüzde 50’lik kesimin küresel servetten aldığı pay ise yüzde 1’i dahi geçmiyor. Afrika’dan Asya’ya milyarlarca insan 1 avuç kişinin refahı, şatafatlı hayat sürmesi için adeta seferber olmuş. Zayıfı daha zayıflatan, fakiri daha da fakirleştiren bu sistemin dertlerimizde derman olamayacağını artık hepimiz kabul etmek zorundayız.

-KATILIM FİNANS ADIMLARI: Ülkemizde katılım finans, dini hassasiyetlere göre tasarrufların değerlendirilmesi olarak görülüyor. Bu yaklaşım elbette çok kıymetli, takdir edilmelidir. Katılım finans ülkemizin kalkınması, ekonomisinin güçlenmesi noktasında büyük imkânlar sunuyor. Son yıllarda İstanbul finans merkezinin açılışı ve yeni finans kuruluşlarının hizmete başlaması gibi kritik adımlar attık.

-İSLAMİ TAHKİM VE HELAL PARK: Cumhurbaşkanlığı finans ofisimiz tarafından hazırlanan ve ülkemizin bu alandaki ilk stratejik belgesi olan Katılım Finans Strateji Belgesi’ni 2022 yılının sonunda yayınladık. Yine derecelendirme sistemi, uluslararası finans İslami tahkim mekanizması, Helal Park ile Hac ve Umre projeleriyle ilgili fikri ve teknik değerlendirmelerimizi sürdürüyoruz.

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-İSTANBUL KÜRESEL FİNANS MERKEZİ OLACAK: Kısa vadede katılım finansın bankacılık varlıkları içindeki payını yüzde 15’e taşımayı hedefliyoruz. Orta Vadeli Program ve 12’inci Kalkınma Planı’mızda katılım finans sisteminin geliştirilmesine yönelik hedefler belirledik. Bu alanda ülkemizi hak ettiği yere getireceğiz. İstanbul’u küresel finans ve katılım finans merkezi yapacağız. Türkiye’ye güvenen hiç kimse pişman olmadı. Kazandırarak, kazanmayı amaçlayan hiçbir müteşebbis sonradan nedamet duymadı. Bundan sonra da kazan kazan temelinde işbirliğimizi ilerleteceğiz.”

KAOS DÜNYANIN HÂKİM RENGİ

- “Son yıllarda dünyamız köklü bir sürecin içinden geçiyor. Şunu çok net görebiliyoruz. Uluslararası sistemde denge kaybolmuş, istikrarsızlık ve kaos dünyanın hâkim rengi haline gelmiştir. İsrail’in yaklaşık 8 aydır dünyanın gözü önünde işlediği katliamlar mevcut kurumlara olan güveni sarsmıştır. BMGK başta olmak üzere dünyada nizamı sağlamakla mükellef ülkelerin çarpık yönetimi bir kez daha açık bir şekilde ortaya çıkmıştır. Dünyada zulmün önüne geçecek bir mekanizma yoktur. Yıllardır bize anlatılan kurumlar büyük bir zaaf çiziyor.”

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MUTABAKAT ZAPTI İMZALANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasının ardından zirvenin stratejik ortakları arasında mutabakat zaptı imzalandı.

TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI YARGI KURULLARI TOPLANTISI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Yargı Kurulları Toplantısı’na katıldı. Toplantı, İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda basına kapalı gerçekleştirildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Büyükelçi Kubanıçbek Ömüraliyev, Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreteri Atila Öztürk ile üye ülkelerin mahkeme ve yargı konseyi başkanları toplantıda yer aldı.