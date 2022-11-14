Erdoğan: Failler hak ettikleri cezayı alacak

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, G-20 Liderler Zirvesi için Endonezya’ya hareketinden önce dün İstanbul Atatürk Havalimanı'nda açıklama yaptı.



Konuşmasının başında İstiklal Caddesi’ndeki patlamayla ilgili bilgi veren Erdoğan, şunları söyledi: “16.20 sularında İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı saldırıda vefat eden kardeşlerimize Allahtan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Hain saldırının hemen akabinde olay yerine hemen emniyet ve sağlık birimleri sevk edilmiş yaralılarımızın süratle çevredeki hastanelere intikali sağlanmıştır. Devletimizin ilgili birimleri bu kalleş saldırının faillerini ve arkasındaki failleri ortaya çıkarmak için çalışmalarını sürdürmektedir.

HEDEFLERİNE ULAŞAMAYACAKLAR

Türkiye'yi ve Türk milletini terörle teslim alma çabaları dün olduğu gibi bugün ve yarın da hedefine ulaşamayacaktır. Milletimiz İstiklal Caddesi'ndeki olayın önündeki ve arkasındaki tüm unsurlarıyla ortaya çıkartılarak faillerinin hak ettikleri şekilde cezalandırılacağından emin olsun.”

Patlamayla ilgili sorulan bir soruya cevap veren Erdoğan, “Şu an itibariyle ilk incelemelerde, ‘Kesin olarak bu terördür’ dersek belki yanlış olur ama ilk gelişmeler, valimin bize aktardığı bilgi, burada bir terör kokusu var. Şu an itibarıyla oradaki kaçışmalar falan. Bir kadının bu işte rol oynadığı noktasında ilk tespitler. Gerek İstanbul Emniyet Müdürümüz, gerek kamera incelemeleri, bunlar devam ediyor. Bunların sonunda nihai kararı inşallah vereceğiz” dedi.

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KIBRIS: AB NASIL BAKIYOR BİZİ İLGİLENDİRMEZ

Erdoğan Özbekistan’daki Türk dünyası buluşmasında KKTC’nin gözlemci üye olarak kabul edilmesiyle ilgili de şunları söyledi:

“Şu anda KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatı’nda gözlemci üye olarak kabul edilmiş olması önemli bir adımdır. KKTC’nin gözlemci üye olmasının altını güçlendireceğiz. Bir diğer taraftan da tabii Kuzey Kıbrıs’ta Parlamento ve Cumhurbaşkanlığı binasının yapılmasıyla ilgili genel adımlar atılıyor. Bunların hepsi KKTC’deki gelişmeleri güçlendirme adımlarıdır. AB ne demiş, nasıl bakıyor? Bunların hiçbiri bizi ilgilendirmez.”

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GIDA KRİZİNE KARŞI ÇABA GÖSTERECEĞİZ

Erdoğan “Bali’de 17’inci G-20 Liderler Zirvesi’ne hareket etmek için yola çıkıyoruz” diyerek gündemdeki konuları şöyle anlattı: “Küresel gündemin en üst sıralarında yer alan gıda ve enerji güvenliği temel başlıklar olarak belirlenmiştir. Gıda krizinin önüne geçilmesi amacıyla Rusya-Ukrayna ve BM ile Karadeniz’de tahıl koridorunu hayata geçirdik. Sürecin devam etmesi için gayretlerimizi sürdürürken tahılın en çok ihtiyacı olan ülkelere ulaştırılması için çaba sarf ediyoruz. Bali’de mevkidaşlarımızla görüşmemizde bu konunun üzerinde duracağım. Afrika’nın diğer ülkelerine bu tahılı, gübreyi ulaştırmak için bu gayreti göstereceğiz.

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SAĞLIK ALANINDA TÜRKİYE MARKASI

Zirve gündeminin ikinci ana maddesini sağlık başlığı oluşturuyor. Aşıya zamanında erişemediği ve ya asgari sağlık hizmetini alamadığı için yüzbinlerce insan hayatını kaybetti. 2002’den beri sağlık altyapımızı yaptığımız yatırımlarla müspet neticeleri görme fırsatımızı bulduk. Şimdi bu tecrübemizi #HealthTürkiye markasıyla insanlığa sunuyoruz. Bali’deki 3. gündem maddesi dijital dönüşümdür. Bu sene kapsayıcılık teması öne çıkıyor.”