Erdoğan Demirören’siz 5 yıl... Sevgi ve özlemle anıyoruz

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Erdoğan Demirören’in dedesi Kırım’dan gelip İnegöl’e yerleşen atlı araba ustası Tatar Hacı Hüseyin’di. Babası Şükrü Bey ise genç Cumhuriyet’in ilk müteşebbislerinden biri oldu. İnegöl’den İstanbul’a göç edip, o dönem ticaretin kalbi sayılan Sirkeci’de Oto Kolaylık’ı açtı. Erdoğan Demirören, 28 Ağustos 1937’de İnegöl’de dünyaya geldi. İstanbul’da Saint Benoit Lisesi’nden mezun oldu ve 1956-57’de profesyonel futbolcu olarak Beşiktaş’ta forma giydi. Babasının 1957’deki vefatı sonrası Sirkeci’de otomobil yedek parça ithalatı ve pazarlaması yapan Oto Kolaylık şirketinin başına geçen Demirören, 1968’de ise Alman Kolbenschmidt şirketinin lisansıyla üretim yapan Parsat Piston Fabrikası’nı kurdu.

MİLANGAZ MARKA OLDU

Demirören, Milangaz şirketini 1972’de satın aldıktan sonra 1975’te Güneşgaz, Likidgaz, Mutfakgaz şirketlerini, 1978’de de Demirören Tüp İmalat Fabrikası’nı kurdu. 1960’ların başında İzmir’de kurulan, Türkiye’nin ilk LPG firması Milangaz, marka haline geldi. Demirören, Milangaz’ı yarım yüzyılda Türk sanayisinin en büyük şirketleri arasında üst sıralara taşımayı başardı. Milangaz, İstanbul Sanayi Odası’nın İSO 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmasının sonuçlarına göre, Türkiye’nin en büyük 31. sanayi kuruluşu olarak adını yazdırdı.

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MEDYA DÜNYASINDA

1996’da Dem-Al Otogaz, 1997’de ise Demirören Enerji şirketini kuran Erdoğan Demirören, holding çatısı altındaki yatırımlarını çeşitlendirme kararı alarak, 2004-2011 yılları arasında mermer, gayrimenkul, liman, inşaat, petrol ve medya sektöründe 8 yatırım yaptı. Medya sektörüne de 2011’de Milliyet ve Vatan gazetelerini satın alarak girdi. Son olarak Hürriyet Gazetesi, Posta Gazetesi, Kanal D ve CNN Türk televizyonlarının sahibi oldu.

EĞİTİM VE BİLİME BÜYÜK ÖNEM VERDİ

Erdoğan Demirören ülkesine aşık biri olarak biliniyordu. Ekonominin her dar boğazında iş dünyasına seslendi, cesaretlendirdi. Dostlarının ve iş çevresinin aklında hep “milliyetçi bir işinsanı” olarak hafızalara kazındı. Ayrıca eğitim ve bilime büyük önem verdi. 1980’de Ata Eğitim Kurumları’nı kurarak eğitim alanında da yer aldı. Erdoğan Demirören, sosyal sorumluluk projelerinde adından söz ettirdi. Soma’da 301 madencinin can verdiği facianın ardından Milliyet gazetesinin ‘Soma İçin El Ele’ sloganıyla başlattığı yardım kampanyasına büyük katkı sağlayan, ayrıca şehit madencilerin çocuklarının eğitimi için okul sözü veren Erdoğan Demirören’in yaptırdığı iki okul törenle açıldı. Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği (TOGEMDER) aracılığıyla yaptırdığı Tuzla Şükran Demirören ve Pendik Nurhan Aksoy Demirören Okul Öncesi Eğitim Birimleri de eğitimin hizmetinde.

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AİLESİ HER ŞEYİYDİ

İş dünyasındaki 62 yılında 10 farklı sektörde 27 şirket kuran, binlerce kişiye istihdam sağlayan Erdoğan Demirören için ailesi de her şeydi. Vatani görevinin ardından Tülin Çini ile hayatını birleştirdi. Çiftin, Demirören bayrağını farklı alanlarda zirveye taşıyacak üç çocuğu oldu; Yıldırım, Meltem ve Tayfun Demirören... Erdoğan Demirören, torunlarına da çok düşkündü.



Erdoğan Demirören 8 Haziran 2018’de, solunum yetersizliği nedeniyle bir süre tedavi gördüğü Florence Nightingale Hastanesi’nde hayatını kaybetmişti. Erdoğan Demirören’in vefatı iş, sanat ve spor camiasını yasa boğmuştu.