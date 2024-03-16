Erdoğan: Bu seçim dönüm noktası olacak

Haberin Devamı

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, dün önce Van’da ardından Hakkâri’de vatandaşlara seslenirken özetle şöyle konuştu:

“Geçtiğimiz mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanlığı’nda yüzde 38 oy oranıyla şahsıma verdiğiniz destek için sizlere teşekkür ediyorum. Mayıs seçimlerinde karşımızdaki CHP adayı etrafında birleştiler, ülkemizde tek parti faşizmi döneminin acılarını bilmeyen, yaşamayan ve dinlemeyen yoktur. Yeniden bu zihniyeti diriltmek için var gücüyle çalışan CHP ve adayını getirip sizlere de dayattılar. Sizlerin kapınızın önünden geçmeyecek isimleri, iradenize ipotek koyarak Meclis’e taşıdılar. Bugün aynı oyunu yine sahnelemenin peşindeler. İfadelerle gizlemeye, saklamaya, gözlerden kaçırmaya çalıştıkları ittifaklarla sizlerin iradesini bir kez daha satılığa çıkarttılar.

Haberin Devamı

PARALARLA OYUN İYİCE KİRLENDİ

Kazanmak için, kaybettirmek için çalışma mantığını devreye soktular. İşte bu milletin aklıyla alay ettiler. İşin içine deste deste paraların da girmesiyle bu oyun iyice kirlendi. Yalan üstüne yalan söyleyerek, arsızca etrafa saldırarak, kibirle milleti aşağılayarak kimse kendini bu kirden arındıramaz. Milletimiz bu sinsi ve kirli oyunların hesabını 31 Mart’ta sandıkta soracaktır. Utanma bilmeyen suratlara milli irade tokadını vuracaktır.

İSTİSMAR YERİNE ESER SİYASETİ

Karanlık gündemlerine meze etmek isteyenlere hak ettikleri dersi vermeye var mısınız? Vanlı iradesini sapkın ideolojilere, zübük siyasetçilere peşkeş çekmeye çalışanlara dur demeye var mısınız? İnşallah bu seçim, ülkemiz için yıllarımıza mal olan istismar siyasetinin yerini eser ve hizmet siyasetinin aldığı bir dönüm noktası olacak.”

VAN’A 168 MİLYARLIK KAMU YATIRIMI

Konuşmasında Van’a 168 milyarlık kamu yatırımı yaptıklarını belirten Erdoğan, eğitimde 9 bin 974 derslik inşa ettiklerini ve üniversiteyi büyü-terek fakülte sayısını 9’dan 19’a çıkardıklarını söyledi. Erdoğan, 77 spor tesisi inşa ettiklerini, Vanlı ihtiyaç sahiplerine 21 milyar liralık kaynakla destek olduklarını belirtti.

Haberin Devamı

BÖLMEK İÇİN ÇOK UĞRAŞTILAR

- ERDOĞAN “Kardeşlerim bu coğrafya kolay vatan olmadı, büyük zorluklarla vatan yaptık” diyerek şöyle devam etti: “Vatanımız olarak kalması için de çok fedakârlıkta bulunduk. Son asrımızın her döneminde demokrasimiz gelişmesin, kalkınmamız gerçekleşmesin, ayaklarımız üzerinde durmayalım diye başımıza musallat edilen bir musibet önümüze çıkarıldı. Bu musibet kimi zaman darbeler, kimi zaman cuntalar, kimi zaman siyasi ve ekonomik krizler, kimi zaman sosyal gerilim, kimi zaman terör eylemleri olarak karşımıza çıktı. Kirli iç ve dış pazarlıklar hep bunlara eşlik etti. Şimdi de aynı tablo ile karşı karşıyayız. Bir yanda tarihi demokrasi ve kalkınma atılımlarıyla asırlık eksikliklerini tamamlayan, 2023 hedefleriyle egemenliğini güçlendiren, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla zirveye gözünü diken bir Türkiye var. Diğer tarafta ise ülkemizi kendi güvenlik ve refah düzenlerine hizmetle mükellef gören emperyalistlerin ısrarla dayattıkları istikrarsızlık girdabı var. Kendi ihtirasları uğruna veya aldıkları talimatlar gereği şahsımıza ve hükümetimize karşı emperyalistlerin koçbaşılığına yeltenenlerin üstünü kazırsanız, altı hep aynı adrese çıkar. Son iki asırdır biz bu oyuna çok maruz kaldık ve çok da örselendik. Koskoca bir cihan devletinden geriye kalan bu vatan toprağını bile bize çok gördüler. Milletimizi parçalamak, ülkemizi bölmek için sürekli uğraştılar.”

Haberin Devamı

CHP DEDİĞİNİZ CHP DEĞİLDİR

- MUHALEFET partileri için “Hiçbiri kendisi değildir” diyen Erdoğan şunları söyledi: “Artık maskelerin inme vakti gelmiştir. CHP dediğiniz CHP değildir. Bu tabela altında toplananlar da bilhassa şu anda bir titan zincirinin halkaları, rantiye çarkının dişlileri haline gelmişlerdir. Herkes kendi ihtiraslarının peşindedir. Öte yandan DEM Parti’de kimin iradesi kimin elinde belli değil. Bu yapının gerçek anlamda bir siyasi faaliyeti, ülkenin ve milletin hayatını değiştirecek bir programını, projesini ve gayretini gördünüz mü? Göremezsiniz çünkü bu yapının tek misyonu Türkiye’nin aleyhine olan ne varsa ona destek vermektir. Mirasyedisinden partimizin eskilerine kadar ötekileri söylemeye gerek bile duymuyorum. Türkiye’de göz diktikleri için milli irade işportacılığına soyunan istismarcılara da eyvallah etmeyiz. Bu mücadelemizde en güçlü şekilde sizleri yanımızda görmek istiyoruz.”

55 BİN KİŞİ

Haberin Devamı

- Erdoğan Van mitinginde “Emniyet görevlilerinden mitinge katılanların sayısını aldım; 55 bin kişi” dedi.