Erdoğan Beştepe’de YİK’i topladı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı basına kapalı gerçekleşti. Toplantıya kurul üyeleri İsmail Kahraman, Bülent Arınç, Cemil Çiçek, Köksal Toptan, Mehmet Ali Şahin, Yıldırım Akbulut ile Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü ve Büyükelçi Hasan Doğan katıldı. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu da (MYK) dün toplandı. Erdoğan başkanlığındaki basına kapalı toplantı, AK Parti Genel Merkezi’nde yapıldı.

Toplantıya ilişkin yazılı açıklama yapan İletişim Başkanı Fahrettin Altun şunları kaydetti: “Tersine beyin göçünün özendirilmesi için atılması gereken adımların masaya yatırıldığı toplantıda, Sayın Cumhurbaşkanımız, Türkiye’nin ilerleyişini sürdürmesi için her alanda olduğu gibi bilimsel ve teknolojik çalışmalarda da öncü olması gerektiği vurgulamıştır. Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı’nda ayrıca ‘İstanbul Sözleşmesi’ olarak bilinen ‘Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi’ de tüm boyutlarıyla ele alınmıştır. Toplantıda, Sayın Cumhurbaşkanımız, bütün dünyanın bir sorunu olan kadına yönelik şiddeti ‘bir insanlık suçu’ olarak gördüğünü ifade etmiştir."