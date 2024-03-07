Erdoğan Bayraktar şikayetinden vazgeçti! Dosya mütalaaya gönderildi

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında , 17-25 Aralık sürecinde Erdoğan Bayraktar'a yönelik sözleri nedeniyle "Kamu görevlisine alenen hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle 2016 yılında dava açılmıştı. İstanbul 51. Asliye Ceza Mahkemesince 23 Şubat 2018'de yapılan ilk yargılamada Kılıçdaroğlu hakkındaki davanın düşürülmesine karar verilmişti. Ancak Bayraktar'ın bu kararı istinaf etmesi üzerine İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesi'ne gönderildi. Kararı değerlendiren üst mahkeme, 8 Nisan 2021 tarihinde verilen kararı bozarak, yerel mahkemeye geri göndermişti.

Son seçimlerde milletvekili olmadığı için dokunulmazlığı kalkan Kılıçdaroğlu'nun dosyası İstanbul 51. Asliye Ceza Mahkemesince yeniden ele alınmıştı. Kılıçdaroğlu'na "sanık" sıfatıyla tebligat gönderilerek duruşmaya çağrılmıştı. Kılıçdaroğlu'nun ifadesinin alınması için Ankara'ya talimat yazılmıştı. Ancak Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik talimat mahkemesine dilekçe vererek hiçbir işlem yapılmadan talimatın iadesini talep etti. Bunun üzerine talimat yazısı mahkemesine iade edildi. İstanbul 51. Asliye Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya, sanık Kemal Kılıçdaroğlu ve şikayetçi Erdoğan Bayraktar katılmadı. Kılıçdaroğlu'nu avukatı Celal Çelik ve Mehmet Can Keysan temsil etti.

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BAYRAKTAR ŞİKAYETİNDEN VAZGEÇTİ

Müşteki Erdoğan Bayraktar avukatı 14 Eylül 2023 tarihinde şikayetten vazgeçme dilekçesi sunduğu tutanağa geçti.

Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, "Öncelikle Anayasa'nın 83. maddesi gereğince mecliste yapılan konuşmaların soruşturma ve kovuşturma konusu yapılmaması maddesi gereğince düşme kararı verilmesini talep ediyoruz. Bu dosya en başından beri açılmaması gereken bir davaydı" dedi. Avukat Çelik, "Müşteki vekilinin şikayetten vazgeçmesine diyeceğimiz bir şey yoktur" diye konuştu.

DOSYA MÜTALAAYA GÖNDERİLDİ

Savcı, dosyanın mütalaasını hazırlamak için kendisine verilmesini talep etti. Mahkeme, dosyanın mütalaasını hazırlaması için savcıya verilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.