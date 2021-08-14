Erdoğan afet bölgesinde... 'Küllerimizden doğacağız'

Sel ve heyelan sonrası dün Kastamonu’ya giden Erdoğan, cuma namazını Bozkurt Yeni Camisi’nde kıldı. Erdoğan’a, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu eşlik etti.

DÜZ DEĞİL KEMER KÖPRÜ

Kastamonu, Bartın ve Sinop’ta selden etkilenen ilçelerin Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ilan edildiğini açıklayan ve evlerini kaybedenlere en geç bir yılda yeni konutların teslim edileceğini belirten Erdoğan, yıkılan düz köprülerin yerine sel riskine daha uygun “kemer köprü” yapılacağını, bunların da beton yerine mümkün olduğunca taştan inşa edileceğini vurguladı.

BU MİLLET ÇÖMELMEDİ

Erdoğan, afet bölgesindeki konuşmalarında özetle şunları söyledi: “Allah’ın izniyle bu afetleri de aşacağız. Ne gerekiyorsa devlet olarak elimizden geleni süratle yapıp, küllerimizden inşallah yeniden ayağa kalkacağız. Hiç merak etmeyin evelallah bu millet hiçbir zaman çömelmedi, yine çömelmeyeceğiz. Bu devlet hiçbir zaman çökmedi, yıkılmadı yine yıkılmayacağız ve süratle en kısa zamanda bütün mağduriyetleri gidermenin gayreti içerisinde olacağız.

KİMSE SAHİPSİZ DEĞİL

Kredi desteğinden vergi ertelemelerine kadar tüm acil tedbirleri devreye aldık. Yıkılanın yerine daha iyisini yaparak, yananın yerine daha fazlasını dikerek, eksilenin yerine çoğunu koyarak yolumuza devam ediyoruz. Bugüne kadar her afette Türkiye’de hiç kimsenin sahipsiz olmadığını dosta düşmana gösterdik. Bu sadece ülkemizde olan değil, Amerikası da böyle, Kanadası da böyle, Almanyası, Avrupa’nın bir çok ülkesi böyle. Bir felakettir gidiyoruz ve temennimiz o ki az hasarla atlatalım.”



Bir bebeğin ailesiyle mahsur kaldığı yerden kurtarılma anı, izleyenleri duygulandırdı.

GÖZLERİMİZ YAŞLI İZLEDİK

Erdoğan, kurtarma çalışmalarına katılan görevlileri de şu sözlerle övdü: “Helikopterleri ekranda izledim. Tüm o kardeşlerimizi evlerinin damlarından kurtaran jandarmamızı, Silahlı Kuvvetlerimizi, polisimizi, JAK’ı izlediniz herhalde. Bu görevlilerimiz alnından öpülesi kahramanlarımız. Bu öyle her kişinin kârı değil, er kişinin kârıdır. Gözlerimiz yaşlı izledik. Kadın, erkek, çocuk demeden, sepetin içerisinde o yeni doğmuş yavrunun kurtuluşu herhalde gözlerimizi yaşartmıştır değil mi?”

AFET BÖLGESİ İLAN EDİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan selin vurduğu Sinop, Kastamonu ve Bartın’ın afet bölgesi ilan edildiğini açıkladı ve tüm zararların karşılanacağını söyledi. Selden etkilenen bölgelerin “afet bölgesi” ilan edilmesi, “afetzedelerin yaralarının sarılmasına yönelik kolaylıklar sağlayacak.

HANGİ YARDIMLAR YAPILACAK?

SAĞLIK ÜCRETSİZ: Afet bölgesi ilan edilen yerlerde yaşayanlara yönelik sağlık hizmetleri tümüyle ücretsiz oluyor. Bölgedeki ordu birlikleri, kendilerinden istenecek yardımları yapmakla zorunlu tutuluyor.

PSİKOLOJİK DESTEK: Ayrıca bölgede yaşayanların psikolojik ve sosyolojik tedavisi için de sosyal hizmet uzmanları ve psikologlar görevlendiriliyor. Afetin yapılarda yol açtığı hasarı saptamak için gerekirse bütün illerden teknik heyetler görevlendirilebiliyor.

MADDİ KAYIPLAR KARŞILANIYOR: Bölgede görev yapan kamu personeline yolluk, harcırah ve avans ödeniyor. Tüm maddi kayıplar devlet tarafından karşılanıyor.

YENİ EV YAPILACAK: Evleri yıkılmış veya zarar görmüş yurttaşlara yeni ev tahsis edilebiliyor.

FAİZSİZ KREDİ: Esnaflar için bütün bankalarda faizsiz kredi olanağı sağlanıyor. Bu kapsamda bütün şirketlerin, esnafların ya da kişilerin devlet birimlerine ve bankalara olan borçları siliniyor ya da borç süresi uzatılıyor. Eğitimi aksayan öğrencilere ise ek sınav imkanı sağlandığı gibi merkezi sınavlarda ek puan da veriliyor.

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