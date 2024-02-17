Erdoğan açıkladı: Emeklilere bayram ikramiyesi 3 bin lira

Haberin Devamı

Erdoğan dün Ordu mitinginde ikramiye artışını şöyle duyurdu: “Kalkınma programlarımızı, insanımızın ve şehirlerimizin meselelerini yakından takip ediyoruz. Küresel gelişmelerin etkisi ile ülke olarak içinden geçtiğimiz meşakkatli sürecin insanımızı nasıl yorduğunu biliyoruz. Bir de 6 şubat depremlerinin 104 milyar dolarlık maliyetini eklememiz gerekiyor. Vatandaşlarımızın çalışacak iş bulabilmesine, evine ekmek götürecek rızık kapısına imkân sağladık. Acı reçeteler yerine dengeli politikaları yeğledik. Bu mücadelenin bedelini beraberce ödüyoruz. Bütçeyi hazırlarken tüm kesimlerin satın alma gücünü gözettik. Ek tedbirlerle destek sağlıyoruz. En düşük emekli maaşını 10 bin liraya çıkarmanın, 5 bin liralık ödemenin maliyeti 300 milyar liradan fazladır. Gayemiz emeklilerimize nefes aldırmak. Emeklilerimizin bayram ikramiyesinde artış yapmayı planlıyoruz. Eskiden emeklinin bayram ikramiyesi diye geliri yoktu. 2018’de biz getirdik. Önümüzdeki bayram bu rakamı yüzde 50 artışla 3 bin liraya yükselteceğiz. Bunu alacak olan 16 milyon kişi var. Hayat pahalılığı sorununu çözünce diğer alanlarda daha rahat yol alacağız.”