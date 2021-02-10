Erdil Yaşaroğlu özür dilemiş

Karikatürlerini telifsiz olarak web sitelerinde paylaşan isimlere açtığı davalarla bir süredir gündemde olan Erdil Yaşaroğlu’nun başı, Amerikalı meslektaşı Dan Piraro ile dertteydi. Ünlü karikatürist Piraro Twitter’dan Yaşaroğlu’nun eski web sitesi ‘Komikaze.net’te, kendisine ait bir karikatürü Türkçeye çevirerek imzasız ve izinsiz yayımladığını söylemişti. Karikatürlerini paylaştığı web sitesi ‘Bizarro’daki blogunda bu konuya yer veren Piraro, ‘Varan 2’ başlığı altında uzunca bir kısmı Türkiye’deki karikatür telifi tartışmalarına ve konuya nasıl müdahil olduğuna ayırdı.

‘TEŞEKKÜR MESAJLARI ALDIM’

Konuyu baştan sona tüm açıklığıyla yazan Piraro, “Türkiye’den bir kişi bana, bir Türk karikatür sitesinde (Komikaze.net’te) yer alan bir karikatürü gönderip bunun bana ait olup olmadığını ve izinsiz bir şekilde kullanılıp kullanılmadığını sordu. Ben de ona, ‘Evet benim karikatürüm ve benden herhangi bir izin alınmadı’ dedim. Sonra bana, bunu tweet atıp atamayacağımı sordu. Konuyla ilgili daha fazla bilgi sahibi olunca da, bunu kabul ettim ve söz konusu görseli Twitter’dan paylaştım. Kibar bir şekilde de, eser sahibinin ismi kaldırılarak ve izin alınmadan internette bu tür paylaşımlar yapılmasını eleştirdim. Bunun üzerine Türkiye’deki birçok kişiden, başkalarının karikatürlerini izinsiz bir şekilde yayınlayan ancak kendi karikatürlerini izinsiz yayınlayanlara karşı dava açan bu kişiyi (Erdil Yaşaroğlu) ifşa ettiğim için teşekkür mesajları aldım. Twitter’daki yorumlara bakılırsa, bu kişi pek çok kişiyi bezdirmiş ve kendisine dava açmam için de bana ısrar ettiler. Onu kendi silahıyla vurmam gibi bir şeydi. Bana bunu yaparsam, ‘kahraman olacağımı’ söylediler” dedi.

Dan Piraro

‘DAVA AÇMAYI DÜŞÜNDÜM’

Piraro sözlerine şöyle devam etti: “Hem (karikatürümü) çalıp hem de (karikatürünü çalanlara) dava açtığı öne sürülen kişiden uzun bir özür mektubu aldım. Bana sorarsanız, ‘kendisini kurtarma’ tarzı bir not gibi görünüyor. Bu kişiyi dava etmeyi düşünmüş ve ezilenlerin yanında olmak istemişsem de şimdilik çekiliyorum. Ancak bu kısa hikâyeden keyif aldığımı kabul etmeliyim. Sadece bana atılan e-postalarda kullanılan İngilizce konusunda değil, aynı zamanda gelen yorumlarda Sacha Baron Cohen’in ‘Borat’ karakterinin sesini duyar gibi olduğumdan da keyif aldım. (Ve biliyorum, Borat Türk değil.)”

Piraro dava açmakla ilgili 6 karikatürünü paylaşarak, yazısını “Bir sonraki yazıya kadar, bildiğinizi düşündüğünüz her şeye inanmayın ve asla her şeyi bildiğinizi sanmayın” sözleriyle noktaladı.

NE OLMUŞTU?

Ünlü karikatürist Dan Piraro, Twitter’dan kendisine ait karikatürün Erdil Yaşaroğlu’nun web sayfasında kullanılmış halinin görüntüsü eşliğinde “İşte başka insanların eserlerini alıp, isimlerini çıkararak kendi sitelerinde izin almadan yayımlayan sitelerden biri daha. Bu kabul edilebilir değil” mesajını paylaşmıştı.