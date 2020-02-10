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Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ (Mersin) (DHA)
Haber Giriş: 10.02.2020 - 12:03,Son Güncelleme:/

Erdemli'de ağaçlar ve yollar buz tuttu

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Erdemli'de ağaçlar ve yollar buz tuttu

Mersin'de yüksek kesimlerde hava sıcaklığı sıfırın altında 8 dereceye kadar düşerken bazı ağaçlar ve yollar buz tuttu.

Erdemli'de iki gündür hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi, bazı yerlerde don olayının yaşanmasına neden oldu. Bazı bölgelerde ise buzlanma meydana geldi.

İlçeye bağlı Tozlu Mahallesi'nde bazı ağaçların buz tutması ilginç görüntüler oluşturdu. Çocuklar ağaçlardaki buzlarla oyun oynarken, buzlu yollarda da kayarak eğlenceli vakit geçirdi.

İlçede soğuk havanın iki gün daha devam edeceği belirtildi.

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