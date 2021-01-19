Erciyes'te tatilci yoğunluğu

Erciyes Kayak Merkezi'nde sezon bu yıl 15 Aralık'ta açıldı. Son dönemde yağan kar ile birlikte pistler kayak için elverişli duruma geldi. 1500 yatak kapasiteli oteller son yağan karın ardından tamamen doldu. Özellikle Rusya, Ukrayna, Belarus ve Polonya'dan gelen yabancı turistler ile yerli turistler, pistlerde kayak yapmanın keyfini yaşadı. Tatilcilerin kimisi de snowboard yaptı.