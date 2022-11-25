Erciyes beyaza büründü, kar kalınlığı 20 santimetreyi buldu

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Kayseri'de hava sıcaklıklarının düşmesiyle 3 bin 917 rakımlı Erciyes Dağı'nda başlayan kar yağışı, belirli aralıklarla sürüyor. Yağış nedeniyle Erciyes Kayak Merkezi de beyaz örtüyle kaplandı. Pistlerde kar kalınlığı 20 santimetreyi buldu.