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Erciyes beyaza büründü, kar kalınlığı 20 santimetreyi buldu

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#Kayseri#Erciyes#Kar Yağışı
Erciyes beyaza büründü, kar kalınlığı 20 santimetreyi buldu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 25, 2022 11:08

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi, gece saatlerinde başlayan kar yağışı ile beyaza büründü. Merkezde kar kalınlığı 20 santimetreyi buldu.

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Kayseri'de hava sıcaklıklarının düşmesiyle 3 bin 917 rakımlı Erciyes Dağı'nda başlayan kar yağışı, belirli aralıklarla sürüyor. Yağış nedeniyle Erciyes Kayak Merkezi de beyaz örtüyle kaplandı. Pistlerde kar kalınlığı 20 santimetreyi buldu.

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#Kayseri#Erciyes#Kar Yağışı

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