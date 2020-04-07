Erciş’te sosyal mesafeyi korumak için zemin çıkartmaları yapıştırıldı

Erciş Belediyesi, koronavirüs salgınına karşı sosyal mesafeyi korumak amacıyla zemin çıkartmaları hazırladı. 'Sağlığınız için sosyal mesafeyi koruyun, en az 1 metre' yazan zemin çıkartmaları, kamu kurum ve kuruluşları ile bankaların önlerine yapıştırılıyor.

Belediye yetkilileri, salgınla ilgili çalışmaların sürdüğünü bildirdiler.