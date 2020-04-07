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Barbaros KUL/ERCİŞ(Van),(DHA)
Haber Giriş: 07.04.2020 - 10:27,Son Güncelleme:/

Erciş’te sosyal mesafeyi korumak için zemin çıkartmaları yapıştırıldı

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Erciş’te sosyal mesafeyi korumak için zemin çıkartmaları yapıştırıldı
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VAN’ın Erciş ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamındaki sosyal mesafeyi hatırlatmak için zemin çıkartmaları yerleştirilmeye başlandı.

Erciş Belediyesi, koronavirüs salgınına karşı sosyal mesafeyi korumak amacıyla zemin çıkartmaları hazırladı. 'Sağlığınız için sosyal mesafeyi koruyun, en az 1 metre' yazan zemin çıkartmaları, kamu kurum ve kuruluşları ile bankaların önlerine yapıştırılıyor.

Belediye yetkilileri, salgınla ilgili çalışmaların sürdüğünü bildirdiler.

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