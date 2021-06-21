Ercan Yangöz’ü şehit etmişlerdi! 19 şüpheli adliyede

Muğla İl Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, 6 kişinin suç örgütlerine silah satmak için Bodrum’da olduğu istihbaratına ulaşmış, 17 Haziran’da operasyon için harekete geçen ekipler, motosikletlerle şüphelilerin içerisinde olduğu otomobili takibe almışlardı. Otomobilin içesinden silahlar ile ateş açılması sonucu Bodrum KOM Grup Amirliği’nde görevli 2 polis memuru yaralanmış, yaralı polislerden durumu ağır olan Ercan Yangöz (26) doktorların müdahalesine rağmen şehit olmuştu. 4 şüpheli olay yerinde, otomobille kaçan 2 kişi de Aydın’da gözaltına alınmıştı.



ÇAKAL SUÇUNU İTİRAF ETTİ



Ercan Yangöz’ü şehit edenin ‘Çakal’ lakaplı Fatih Özturan (47) olduğu öğrenildi. Polisteki ifadesinde suçunu itiraf eden zanlının, silah kaçakçılığı ve tehdit başta olmak üzere çok sayıda suçtan kaydının bulunduğu ifade edildi. Polis ekipleri, çatışmaya giren ve gözaltına alınan 6 şüpheli ile bağlantıları olduğu değerlendirilen 13 kişiyi daha gözaltına aldı. Muğla Emniyeti’nde işlemleri tamamlanan 3’ü kadın 19 şüpheli, dün Bodrum adliyesine sevk edildi. Polislerin bu sırada yakalarına, şehit polis Yangöz’ün vesikalık fotoğrafını asmaları dikkati çekti. Polisin, Yangöz’ü şehit eden Özturan’a çelik yelek giydirildiği görülürken, zanlının polisteki sözlü ifadesinde, ateş ettiği kişinin polis olduğunu bilmediğini, kendisini öldürmek isteyen hasımları sandığını söyledi.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara