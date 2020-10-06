Erbaa’dan Azerbaycan’a bayraklı destek

Erbaa Belediyesi, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'daki işgali sona erdirmek için başlattığı operasyona Azerbaycan bayrağı asarak destek verdi. Azerbaycan Ordusu’nun başlattığı operasyona destek amacıyla Erbaa Belediyesi hizmet binası ve Cumhuriyet Meydanı’na Azerbaycan bayrağı asıldı.



Gözlerinin, kulaklarının Azerbaycan'da olduğunu ifade eden Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, "Bizim şu anda yüreğimiz, gözümüz, kulağımız Karabağ'da. İnşallah hak edilen şekilde o bölge yine bizim kardeşlerimiz tarafından yönetilecek. Biz sadece bu dönemde değil, her zaman yanlarında olduğumuzu zaten ifade ediyorduk. Bundan bir iki ay önce yaptığımız kano etkinliğinde de yine Azerbaycan bayrağı açarak, onları hiçbir zaman unutmadığımızı, her zaman aklımızda olduklarını ifade etmiştik. Bugün de şu anki durumun göstergesi olarak belediye binamıza Azerbaycan bayrağı asarak, iki devlet, tek millet vurgusunu tekrardan insanlara ve bütün dünyaya göstermeye çalışıyoruz. Orada bulunan bütün soydaşlarımıza, kardeşlerimize, cephede savaşan bütün askerlerimize Allah yardım etsin. Allah yardımcıları olsun" dedi.